Dezvăluirea neașteptată făcută de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Ce ”tradiție” l-a învățat Mircea Lucescu: ”Până să-l cunosc nu făceam asta”

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a dezvăluit un detaliu surprinzător și amuzant despre legătura sa cu legendarul antrenor român Mircea Lucescu: înainte să-l cunoască, nu se atingea niciodată de un pahar de vin, însă la sugestia lui ”Il Luce”, acesta a început să facă parte din rutina sa.

„El m-a învățat să beau vin”

Rinat Ahmetov a povestit că antrenorul român i-a schimbat un obicei personal, într-un mod cu totul neașteptat:

„El m-a învățat pe mine să beau vin. Până nu l-am cunoscut pe Mircea, eu nici nu mă atingeam de vin. Mi-a spus: ‘Domnule președinte, dacă aveți atâtea emoții în timpul meciului și nu beți puțin vin, o să muriți în timpul meciului’”, a relatat acesta.

Schimb de „lecții” între cei doi

În același context, miliardarul a dezvăluit că relația lor a fost una relaxată, bazată și pe momente amuzante.

„Iar eu, la rândul meu, l-am învățat să cânte karaoke. Nu prea ne reușea nici mie, nici dânsului, dar încercam”, a mai spus Rinat Ahmetov.