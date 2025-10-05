Prima pagină » Actualitate » Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz

Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz

05 oct. 2025, 16:35, Actualitate
Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz
Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști / foto: colaj Shutterstock

Zanzibar este considerat un „colț de Rai” cu peisaje spectaculoase cu apă turcoaz și o floră și faună aparte. De altfel, insula din Tanzania este adorată de mulți turiști, acolo regăsindu-se și una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Totuși, ce trebuie să știi înainte de a te muta în arhipelag? O româncă a dezvăluit propria sa experiență, referindu-se la cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz.

Te-ai gândit vreodată să te muți într-un loc exotic, departe, care este considerat un mic „colț de Rai”? O astfel de decizie a fost luată de o româncă, iar pe rețelele de socializare și-a expus experiența trăită în Zanzibar.

Mutarea în Zanzibar vine cu sacrificii

Imaginile cu peisaje de basm pot „fura” privirile oricui, însă persoanele care doresc să se mute în Zanzibar ar trebui să analizeze mediul și comunitatea, înainte de a lua o astfel de decizie. Deși ar putea părea un real vis pentru multe persoane, mutarea pe insulă vine la pachet și cu diverse costuri ridicate.

Românca mutată pe insulă mărturisește că există câteva aspecte care nu sunt tocmai cele mai plăcute. Printre acestea se numără infrastructura, despre care spune că „nu este cea mai bună”. De altfel, este nevoită să își „planifice viața” după programul de la muncă.

„Infrastructura nu este cea mai bună, unele drumuri arată de parcă sunt după un război. Taxiurile aici sunt foarte scumpe. Așa că, frumusețea există, dar trebuie să ai răbdare să o ajungi. Jobul – eu lucrez într-un hotel care îmi oferă cazare, masă, dar lucrez șase zile din șapte, 11 luni din 12 și am doar o zi liberă, deci îmi planific viața după această zi”, a declarat românca, arată Spynews.

Autorul recomandă:

Cum a ajuns Bali dezamăgirea turiștilor. Paradisul tropical, promovat pe internet cu peisaje spectaculoase, este plin de mormane de gunoaie

Turistă româncă, dezamăgită total de vacanța în BALI: „Cu jegul omniprezent, pe fiecare cm pătrat”

Un apartament într-un paradis exotic, mai ieftin decât în Berceni. Tot mai mulți români investesc în Zanzibar. Cât costă să te muți langa plajă. Dubai rămâne în TOP

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

ACTUALITATE Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata
17:09
Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata
ANALIZĂ „Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist
17:00
„Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist
EXCLUSIV Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect”
17:00
Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect”
ENERGIE Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan
16:19
Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan
ACTUALITATE Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale
16:06
Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia: Ar fi fost un bun politician
Evz.ro
Cum să te îmbraci ca o vedetă fără să cheltui o avere
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit 63 de noi familii tinere de asteroizi
GALERIE FOTO Georgia: Oponenții partidului aflat la guvernare acuză NEREGULI în desfășurarea alegerilor locale
17:14
Georgia: Oponenții partidului aflat la guvernare acuză NEREGULI în desfășurarea alegerilor locale
VIDEO Adrian Năstase recunoaște ce s-a întâmplat cu OUĂLE de la Cornu: „Să nu contați pe ele”
17:03
Adrian Năstase recunoaște ce s-a întâmplat cu OUĂLE de la Cornu: „Să nu contați pe ele”
ACTUALITATE Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere
17:01
Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere
FINANCIAR Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: DATORIA publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării
16:53
Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: DATORIA publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
16:52
Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu