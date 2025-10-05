Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz

Zanzibar este considerat un „colț de Rai” cu peisaje spectaculoase cu apă turcoaz și o floră și faună aparte. De altfel, insula din Tanzania este adorată de mulți turiști, acolo regăsindu-se și una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Totuși, ce trebuie să știi înainte de a te muta în arhipelag? O româncă a dezvăluit propria sa experiență, referindu-se la cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz.

Te-ai gândit vreodată să te muți într-un loc exotic, departe, care este considerat un mic „colț de Rai”? O astfel de decizie a fost luată de o româncă, iar pe rețelele de socializare și-a expus experiența trăită în Zanzibar.

Mutarea în Zanzibar vine cu sacrificii

Imaginile cu peisaje de basm pot „fura” privirile oricui, însă persoanele care doresc să se mute în Zanzibar ar trebui să analizeze mediul și comunitatea, înainte de a lua o astfel de decizie. Deși ar putea părea un real vis pentru multe persoane, mutarea pe insulă vine la pachet și cu diverse costuri ridicate.

Românca mutată pe insulă mărturisește că există câteva aspecte care nu sunt tocmai cele mai plăcute. Printre acestea se numără infrastructura, despre care spune că „nu este cea mai bună”. De altfel, este nevoită să își „planifice viața” după programul de la muncă.

„Infrastructura nu este cea mai bună, unele drumuri arată de parcă sunt după un război. Taxiurile aici sunt foarte scumpe. Așa că, frumusețea există, dar trebuie să ai răbdare să o ajungi. Jobul – eu lucrez într-un hotel care îmi oferă cazare, masă, dar lucrez șase zile din șapte, 11 luni din 12 și am doar o zi liberă, deci îmi planific viața după această zi”, a declarat românca, arată Spynews.

