Cum a ajuns Bali dezamăgirea turiștilor. Paradisul tropical, promovat pe internet cu peisaje spectaculoase, este plin de mormane de gunoaie

Bali reprezintă una dintre destinațiile de vacanță care au devenit tot mai populare în rândul turiștilor români. Deși insula din Indonezia, cu deschidere la Oceanul Indian, este bine cotată printre mulți călători, există și situații în care turiștii se arată nemulțumiți de starea în care a ajuns destinația de top. Paradisul tropical, care este promovat pe internet cu peisaje spectaculoase, este plin de mormane de gunoaie, îndeosebi în zonele intens circulate.

Insula Bali din Indonezia a căpătat tot mai multă popularitate printre turiștii străini, chiar și în rândul românilor, ajungând un „magnet” în cazul călătorilor care doresc să trăiască o altfel de experiență. Insula, care are un climat mediu tropical cald, abundă într-o floră și faună care „răpesc” privirile turiștilor. Există, însă, anumite zone intens tranzitate de vizitatori, aspect care a contribuit la formarea unor mormane de gunoaie, așa cum se poate observa în videoclipul de mai sus.

Bali – paradisul tropical care „devine victima propriului succes”

Internetul abundă în imagini cu peisaje superbe, cu apa turcoaz a oceanului, insula fiind promovată intens îndeosebi pe platformele dedicate turismului. În acest „carusel” al fotografiilor și videoclipurilor ademenitoare, cu peisaje de basm și o cultură aparte, se ascunde, însă, o problemă de mediu. „Bali devine victima propriului succes”, titrează BBC.

Dezvoltarea turistică necontrolată a condus către compromiterea anumitor spații naturale considerate a fi „paradisiace”. Anumite locuri ale insulei au devenit supraaglomerate, dar și murdare. În videoclipul de mai sus se pot observa anumite locuri în care au apărut mormane de gunoaie.

Unii dintre vizitatori își arată nemulțumirea față de modul în care arată, acum, celebra insulă.

„De când am aterizat în Bali, am simțit că nu este în regulă. Am avut așteptări mari, pentru că am văzut pe rețelele de socializare că toată lumea se distrează. Dar dacă ai face o fotografie într-o cafenea și ai da zoom în afară, ai vedea realitatea”, a spus Zoe Rae, o tânără călătoare.

O localnică a transmis pentru presa locală: „Simt că Bali se distruge pe zi ce trece”.

Sursă foto & video: Tik Tok / Shutterstock