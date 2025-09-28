Prima pagină » Video » Un apartament într-un paradis exotic, mai ieftin decât în Berceni. Tot mai mulți români investesc în Zanzibar. Cât costă să te muți langa plajă. Dubai rămâne în TOP

Oana Zvobodă
28 sept. 2025, 08:30, Video
Piața imobiliară internațională devine o opțiune tot mai atrăgătoare pentru români. Aceștia aleg să cumpere tot mai multe locuințe în străinătate, atrași de prețurile accesibile și randamentele bune din chirii.

În Grecia, prețurile locuințelor noi pornesc de la 89.000 € pentru un apartament cu 2 camere, situat la 200m de mare, în Skala Sotiros, insula Thasos. În Bulgaria, un exemplu atractiv îl reprezintă apartamentele cu 2 camere dintr-un complex rezidențial nou din Sozopol, perla litoralului bulgăresc, cu prețuri începând de la 75.000 € + TVA.

„În Dubai nu există TVA la zona de rezidențiale”

Românii se orientează, însă, și către investiții în zone exotice, cum ar fi Emiratele Arabe Unite și Zanzibar. Prețurile unui imobil în Dubai sau Zanzibar pornesc de la 130.000 de euro.

În Dubai nu există TVA la zona de rezidențiale, nu există impozit anual pe profit și nici impozit anual pe proprietate.

„Motorul principal al acestor investiții este în primul rând stabilitatea economică și stabilitatea monedei din zonă. Mai mult decât atât, acest Emirat vine cu foarte multe facilități pentru cei care aleg o astfel de investiție. În Dubai nu există TVA la zona de rezidențiale, TVA-ul care în România ne-a mâncat viața, nu există impozit anual pe profit și nici măcar impozit anual pe proprietate.

Prețurile în portofoliul nostru pleacă undeva de la 130.000 euro, cu plan de plată eșalonat direct la dezvoltator, dar ajung și la câteva milioane de euro în funcție de poziție, de brandul hotelier care operează acel proiect. Sunt mai multe aspecte.

În portofoliul nostru avem peste 1.000 de clienți actuali români care au ales să investească în Dubai. Cererea a fost constantă de la an la an, dar cu tendință de apreciere post-pandemie, dat fiind că lucrurile, cel puțin în țara noastră, s-au schimbat, nu neapărat în favoarea investitorilor de real estate. Așa că, lumea a căutat destinații apropiate, destinații accesibile la preț și monedă stabilă. Am uitat să specifi că în Dubai nu se plătește nici impozit pe venituri generate din chirii, deși și acesta ar fi un alt factor extrem de important pentru genul acesta de investiție.

În Dubai există standarde mult mai înalte. Clădirile normale pe care le construiesc dezvoltatorii în momentul beneficiază de saună, toate beneficiază de sală cu tot felul de aparate, de piscină pentru adulți, piscină pentru copii, inclusiv recepție cu recepționeri 24 din 24. Iar toate aceste facilități le întâlnim chiar și la clădirile standard. Nu mai vorbim de clădirile exclusiviste, extrem de bine poziționate”, a explicat Andreea Popa, director EMAX Real Estate Dubai

„Prețurile pornesc de la 130.000 euro pentru un apartament bine poziționat”

În Zanzibar, în urma unei investiții imobiliare, se poate obține rezindența.

„Am ales să aducem portofoliului nostru proprietăți imobiliare din Zanzibar datorită cererii crescute din punct de vedere turistic. Prețurile în Zanzibar, la ora actuală pleacă, pornesc de la 130.000 euro pentru un apartament bine poziționat, dar ajung și la câteva milioane de euro, în funcție de buget și de gusturile fiecăruia, dar și de facilitățile pe care le oferă complexul respectiv. Este important de menționat faptul că și în Zanzibar, în urma unei investiții, putem obține o rezidență care ne permite șederea pe parcursul întregului an și avem tot felul de avantaje, chiar și la băncile locale pentru finanțări bancare. Se apropie de Dubai. E important să menționez aici că portul, de exemplu, din Zanzibar a fost preluat de Emiratele Arabe. Aeroportul din Zanzibar a fost preluat tot de Emiratele Arabe și dacă își pun amprentă acolo Emiratele Arabe, știm la ce să ne așteptăm.

Am adus acest concept acum un an și jumătate, aproape doi ani. Am fost plăcut surprinsă să văd că oamenii din România aveau educație în acest punct de vedere, nu erau străini. Asta înseamnă că multora dintre cei care s-au dus acolo în vacanțe le-a trecut prin minte la un moment dat ideea de a și investi în Zanzibar. Nu erau străini și reacția a fost mai mult decât bună, la modul că au scos banii și au cumpărat”, a completat Andreea Popa.

