Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic

20 ian. 2026, 13:10, Actualitate
Galerie Foto 3

Anul trecut, în preajma Crăciunului, dar și la început de 2026, ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunța, cu surle și trâmbițe, că datele despre calitatea aerului din România vor fi comunicate aproape în timp real, adică la o medie orară, nu la o medie de 24 de ore. „Astăzi am pus în transparență modificarea ordinului Ministerului Mediului tocmai pentru a se prelua pe viitor mediile orare, nu la 24 de ore”, spunea ministra pe 4 ianuarie. În realitate, de atunci și până în prezent nu s-a întâmplat absolut nimic, iar pe site-ul calitateaer.ro datele sunt furnizate tot ca medie de 24 de ore.

Ce anunța ministra Mediului de Crăciun și la începutul anului, legat de modul cum românii sunt informați despre poluarea aerului, s-a dovedit a fi de fapt o acțiune de PR a USR.

Adevărul despre ce comunică Ministerul Mediului în legătură cu poluarea aerului

„Calitatea aerului este unul dintre cei mai importanți indicatori de sănătate publică. Actualizarea acestui ordin nu este doar o măsură tehnică, ci un pas esențial pentru a furniza cetățenilor informații corecte, comparabile la nivel european și ușor de înțeles.

Acum câteva săptămâni, în timp ce în 3 cartiere din București nu se putea respira pe stradă din cauza unui incendiu la o hală, senzorii oficiali erau toți verzi. De ce?

Pentru că astăzi ei măsoară media poluanților în ultimele 24 de ore – așa cum au fost stabilite normele tehnice acum prea mulți ani. Or, oamenii se uită pe aceste date pentru a afla ce aer respiră în acel moment.

Astăzi am pus în transparență modificarea ordinului Ministerului Mediului tocmai pentru a se prelua pe viitor mediile orare, nu la 24 de ore.

Datele orare, bazate pe metodologii armonizate la nivelul Uniunii Europene, ne permit să reacționăm mai rapid și mai eficient în protejarea sănătății populație”, anunța ministra și pe 24 decembrie, și pe 4 ianuarie, pe pagina de Facebook a celor de la USR.

Monitorizarea aerului, dificilă

Reprezentanți ai Ministerului Mediului au precizat, marți, pentru Gândul, că în prezent „se lucrează la actualizarea site-ului și a aplicației care furnizează date despre calitatea aerului”.

De asemenea, surse administrative au precizat pentru Gândul că „datele nu vor modificate prea curând, pentru că trebuie schimbat tot site-ul, iar procedura de monitorizare a calității aerului este una dificilă”.

Datele oficiale despre calitatea aerului sunt comunicate de Ministerul Mediului AICI.

