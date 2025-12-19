Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați

În perioada ianuarie-decembrie 2025 Grupul DIGI a plătit peste 1,5 miliarde de lei către bugetul de stat cu titlu de taxe, contribuții, impozite și alte obligații bugetare aferente operațiunilor DIGI Romania și ale entităților Grupului, active pe piața locală.

În ultimii cinci ani, contribuția totală a Grupului DIGI la bugetul de stat s-a ridicat la aproximativ 6 miliarde de lei, confirmând rolul important al companiei în economia autohtonă.

Digi Romania este o companie romanească a cărei viziune de business este bazată pe investiții durabile și tehnologii avansate, cu scopul de a satisface nevoile tot mai variate ale clienților. De peste trei decenii DIGI aduce pe piața autohtonă servicii de telecomunicații fixe și mobile de cea mai bună calitate, la prețuri avantajoase, de care se bucură milioane de abonați.