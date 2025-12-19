Prima pagină » Actualitate » Un angajat IT a fost dat afară după ce s-a mutat la șase ore distanță de locul de muncă. Ce despăgubiri uriașe a solicitat nedreptățitul

19 dec. 2025, 11:34, Actualitate
Foto Ilustrativ

Un angajat al unei companii IT din Maastricht, Olanda, a fost concediat după ce s-a mutat într-o localitate din Germania aflată la șase ore de locul de muncă, solicitând ca angajatorul să țină cont de această situație. Potrivit publicației De Limburger, cazul a ajuns în instanță, care a decis că, deși concedierea pe loc nu a fost legală, contractul de muncă poate fi desfăcut, preia Libertatea.

Conflictul a început anul trecut, când angajatul a solicitat patru săptămâni de concediu fără plată. Compania a fost de acord, însă a impus anumite condiții. După transferul într-o altă echipă din cadrul firmei, performanțele bărbatului au fost considerate „mult sub așteptări”, iar la revenirea din concediu urma să beneficieze de sprijin pentru îmbunătățirea activității.

Scrisoarea transmisă de angajator nu a fost primită cu entuziasm de angajat, care și-a retras cererea de concediu fără plată, a solicitat concediu plătit și a refuzat să semneze documentul, temându-se că ar putea fi interpretat ca o recunoaștere a performanțelor slabe.

Din acel moment, relațiile dintre cele două părți s-au deteriorat rapid.

Avertisment și concediu medical

La începutul acestui an, angajatorul i-a adresat o avertizare oficială, invocând absențe fără notificare, modificări de ultim moment ale programului și prezență la birou după propriul plac. Potrivit reprezentanților companiei, acest comportament încălca regulile interne. Ulterior, angajatul s-a declarat bolnav, moment în care firma a decis ca, începând din februarie, acesta să nu mai lucreze de acasă, pentru a-i putea monitoriza mai bine activitatea.

La scurt timp, bărbatul a informat angajatorul că suferă de sindromul Asperger, precizând că este sensibil la stimuli și că este tratat de mai mulți ani de un medic din orașul german Aachen.

Dat afară după ce s-a mutat la șase ore de job

Între timp, comportamentul său la birou a generat nemulțumiri în rândul colegilor. Printre altele, acesta deschidea frecvent ferestrele la o temperatură de 20 de grade, lăsându-i pe ceilalți în frig. Pentru companie, situația a devenit inacceptabilă. Angajatorul a anunțat că dorește încetarea contractului de muncă și că angajatul a fost suspendat din activitate.

La rândul său, bărbatul a comunicat că a decis să se mute imediat la părinții săi, în Germania. După ce a lipsit de la o programare cu medicul de medicina muncii, avocatul său a susținut că deplasarea nu putea fi cerută, întrucât clientul locuia la șase ore distanță de locul de muncă.

În aceste condiții, compania a considerat că angajatul nu cooperează la procesul de reintegrare și l-a concediat pe loc. Angajatul a cerut despăgubiri de 100.000 de euro după concediere.

Decizia instanței

Angajatul a contestat concedierea. În subsidiar, a cerut despăgubiri de 100.000 de euro, invocând un comportament grav culpabil al angajatorului.
Judecătorul din Maastricht a stabilit că concedierea pe loc nu a fost legală, deoarece nu a fost aplicată imediat după presupusul comportament culpabil. Cu toate acestea, instanța a decis că desfacerea contractului de muncă este justificată.
În opinia judecătorului, angajatul a acționat culpabil prin faptul că s-a mutat, fără consultare și fără o necesitate evidentă, la o distanță de șase ore de locul de muncă, ceea ce a îngreunat respectarea obligațiilor sale de reintegrare profesională.

Un alt caz a avut loc în Spania, unde un angajat a fost dat afară pentru că a spus că are nevoie de medic și, de fapt, a mers să-și lanseze noul album cu trupa.

Iar în Italia, un incident la locul de muncă a dus la o lecție costisitoare pentru o companie din industria metalurgică. Un angajat care a adormit la postul său după ore întregi de tură a fost concediat pe loc de angajator. Însă Curtea de Casație a Italiei a răsturnat complet situația.

