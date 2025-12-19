Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care există cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia înregistrată, în urma recensământului.

”Noi am susţinut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliţie, am constatat că nu există o înţelegere pe tema asta. Unii susţineau un sistem de 300, dar de a vota majoritar şi aşa mai departe.

Dar nu exista o masă critică. Am constatat că avem o masă critică, şi am dat şi azi mandat PNL pentru treaba asta, pentru calcularea numărului de parlamentari după datele de la recensământ.

Pentru că noi, astăzi, avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ. Şi în felul acesta, există o masă critică în coaliţie. Deci este o şansă foarte mare, pe care toate partidele o susţin. Nu e un merit al unui partid că susţine asta, pentru a face această modificare care se va aplica din 2028”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu la Cotidianul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, ”dacă ar fi în jur de 300 de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic rău”.

”Cred că ar funcţiona, poate s-ar elibera nişte spaţii prin Palatul Parlamentului. Asta cu siguranţă se va întâmpla. Dar acest sistem n-ar rezolva problemele României. Poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, din nou, calitatea parlamentarilor este foarte importantă”, a explicat el.

Premierul a subliniat că numărul parlamentarilor va scădea în jur de 50 de parlamentari.