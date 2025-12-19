Prima pagină » Z » Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”

Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”

Ruxandra Radulescu
19 dec. 2025, 12:40, Z
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care există cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia înregistrată, în urma recensământului.

”Noi am susţinut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliţie, am constatat că nu există o înţelegere pe tema asta. Unii susţineau un sistem de 300, dar de a vota majoritar şi aşa mai departe.

Dar nu exista o masă critică. Am constatat că avem o masă critică, şi am dat şi azi mandat PNL pentru treaba asta, pentru calcularea numărului de parlamentari după datele de la recensământ.

Pentru că noi, astăzi, avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ. Şi în felul acesta, există o masă critică în coaliţie. Deci este o şansă foarte mare, pe care toate partidele o susţin. Nu e un merit al unui partid că susţine asta, pentru a face această modificare care se va aplica din 2028”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu la Cotidianul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, ”dacă ar fi în jur de 300 de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic rău”.

”Cred că ar funcţiona, poate s-ar elibera nişte spaţii prin Palatul Parlamentului. Asta cu siguranţă se va întâmpla. Dar acest sistem n-ar rezolva problemele României. Poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, din nou, calitatea parlamentarilor este foarte importantă”, a explicat el.

Premierul a subliniat că numărul parlamentarilor va scădea în jur de 50 de parlamentari.

”Va scădea undeva în jur de 50 de parlamentari. Deci din punctul acesta de vedere am fost adeptul nu unor propuneri declarative, care n-au nicio şansă să fie puse în practică, ci o formă de responsabilitate.

Dacă susţinem asta, atunci eu cred că oamenii care vor să te voteze, vor să-i vadă pe cei care anunţă că fac ceva. Atunci când anunţ asta, chiar voi face tot ce este posibil să se întâmple şi există o probabilitate mare să facă asta. Asta e o problemă de respect, de autoritate şi încredere”, a menţionat premierul, adăugând că încrederea se câştigă foarte greu în politică.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători
13:56
Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători
SCANDAL Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
13:41
Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
ULTIMA ORĂ Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
13:39
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
ULTIMA ORĂ USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
13:24
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
EXTERNE Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
13:05
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Karen Wetterhahn și misterul genetic al otrăvirii cu mercur

Cele mai noi