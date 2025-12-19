Prima pagină » Știri externe » TikTok rezolvă impasul cu SUA și semnează vânzarea a 45% din acțiunile sale către Oracle și Solver Lake, companii deținute de apropiați ai lui Trump

19 dec. 2025, 12:10, Știri externe
TikTok rezolvă impasul cu SUA și semnează vânzarea a 45% din acțiunile sale către Oracle și Solver Lake, companii deținute de apropiați ai lui Trump

TikTok a semnat un acord pentru a-și vinde operațiunile din Statele Unite către o societate mixtă controlată de investitori americani, punând capăt unui impas de ani de zile privind securitatea națională. Oracle, Silver Lake și MGX, cu sediul în Abu Dhabi, vor deține 45% din noua entitate. Afiliații investitorilor existenți ByteDance vor deține aproximativ o treime, în timp ce ByteDance va păstra puțin sub 20%.

Acordul, care a primit sprijinul președintelui american Donald Trump , evită efectiv o iminentă interdicție la nivel național și asigură viitorul platformei pentru cei 170 de milioane de utilizatori americani.

Divizia TikTok SUA, evaluată la 14 miliarde de dolari

TikTok a semnat pe 18 decembrie un acord de transfer al operațiunilor din Statele Unite către o nouă entitate, numită TikTok USDS Joint Venture LLC, controlată majoritar de investitori americani. Tranzacția, evaluată anterior la aproximativ 14 miliarde de dolari, are scopul de a evita interdicția platformei în SUA, după ani de incertitudine legislativă. Finalizarea oficială a tranzacției este programată pentru data de 22 ianuarie 2026, dată la care își începe activitatea și noua entitate, TikTok USDS Joint Venture.

Trump preia o parte din TikTok cu o lege semnată de Biden

În aprilie 2024, președintele Joe Biden a semnat o lege care obliga ByteDance să vândă operațiunile TikTok din Statele Unite până în ianuarie 2025 sau să riște interzicerea totală a aplicației. După preluarea mandatului de către Donald Trump, acesta a emis o serie de decrete executive pentru a amâna interdicția și a facilitat astfel negocierile pentru o vânzare către investitorii americani.

Americanii au susținut că aplicația chineză reprezintă un risc de securitate națională și au invocat posibilitatea ca Beijingul să acceseze datele a celor peste 170 de milioane de utilizatori americani sau să manipuleze algoritmul de recomandare.

45% din TikTok, sub controlul prietenilor lui Trump

45% din acțiuni va fi deținut de un consorțiu de investitori, printre care se numără gigantul tehnologic Oracle, firma de private equity Silver Lake și fondul suveran din Abu Dhabi, MGX, fiecare având câte 15% din portofoliu. 31,1% va reveni unor afiliați ai investitorilor existenți ai ByteDance, iar 19,9% va fi reținut de către compania-mamă, ByteDance.

„Asociația americană va fi responsabilă pentru protecția datelor din SUA, securitatea algoritmilor, moderarea conținutului și asigurarea software-ului”, a declarat Shou Zi Chew, CEO la TikTok. „De asemenea, va avea dreptul și autoritatea exclusivă de a oferi garanții că respectivul conținut, software și datele utilizatorilor americani sunt securizate.”

Noua societate mixtă va fi administrată de un consiliu format din șapte membri, dintre care majoritatea vor fi cetățeni americani. Oracle va fi partenerul tehnologic responsabil pentru stocarea și securizarea datelor utilizatorilor din SUA.

Acordul a primit sprijinul președintelui Donald Trump, care a semnat anterior mai multe decrete pentru a amâna interdicția și a facilita acest transfer de proprietate către aliații săi din mediul de afaceri.

