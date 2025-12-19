Prima pagină » Actualitate » Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”

Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare"

Luiza Dobrescu
19 dec. 2025, Actualitate

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, remarcă o „mobilizare pe zona montană”, unde s-au făcut „progrese vizibile pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești”. 

Cel mai complex lot de pe Autostrada Piteşti-Sibiu avansează cu lucrările şi se fac pregătiri pentru tunel, cu grinzi şi carcase de armătură, scrie Cristian Pistol.

„Lucrările avansează pe cel mai complex tronson al autostrăzii care traversează Carpații (Cornetu – Tigveni). Constructorii Tancrad și Webuild mențin un ritm susținut, fiind mobilizați în șantier cu aproximativ 1.400 de muncitori și deservenți de utilaje și peste 1000 de utilaje.

Stadiul lucrărilor la zi: Se lucrează simultan la 14 structuri (poduri și viaducte) din cele 54 proiectate pe traseu. Un punct important a fost atins la structura de la km 66+200, unde s-a finalizat montajul tuturor celor 24 de grinzi.

De asemenea, o parte din zidurile de sprijin sunt gata, iar în prezent se intervine inclusiv la ecoductul din zona Racovița.

Pregătiri pentru tunel: Activitatea este intensă și în bazele de producție. În fabricile special construite în șantier (Racovița și Cepari) se produc continuu grinzi și carcase de armătură necesare pentru tuneluri.”

Spre sfârşitul anului, şeful CNAIR estimează că va ajunge în ţară un utilaj necesar excavării celor două galerii proiectate pe traseul tunelului Poiana.

„Noutate importantă: La finalul acestui an estimăm că va ajunge în Portul Constanța utilajul de forare (TBM) care va excava cele două galerii ale Tunelului Poiana (1,78 km). Este un pas decisiv pentru acest proiect.

Investiția în cei 37,4 km ai Secțiunii 3 se ridică la 5,4 miliarde lei (fără TVA), finanțare asigurată prin Programul Transport”, a mai scris Cristian Pistol.

Cele mai noi