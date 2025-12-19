Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, remarcă o „mobilizare pe zona montană”, unde s-au făcut „progrese vizibile pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești”.

Cel mai complex lot de pe Autostrada Piteşti-Sibiu avansează cu lucrările şi se fac pregătiri pentru tunel, cu grinzi şi carcase de armătură, scrie Cristian Pistol.

„Lucrările avansează pe cel mai complex tronson al autostrăzii care traversează Carpații (Cornetu – Tigveni). Constructorii Tancrad și Webuild mențin un ritm susținut, fiind mobilizați în șantier cu aproximativ 1.400 de muncitori și deservenți de utilaje și peste 1000 de utilaje.

Stadiul lucrărilor la zi: Se lucrează simultan la 14 structuri (poduri și viaducte) din cele 54 proiectate pe traseu. Un punct important a fost atins la structura de la km 66+200, unde s-a finalizat montajul tuturor celor 24 de grinzi.

De asemenea, o parte din zidurile de sprijin sunt gata, iar în prezent se intervine inclusiv la ecoductul din zona Racovița.

Pregătiri pentru tunel: Activitatea este intensă și în bazele de producție. În fabricile special construite în șantier (Racovița și Cepari) se produc continuu grinzi și carcase de armătură necesare pentru tuneluri.”