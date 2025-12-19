Prima pagină » Actualitate » Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere

19 dec. 2025, 12:49, Actualitate
Urmează să avem trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice datei din calendar, de pe 29 decembrie. Ianuarie se anunță a fi o lună ploioasă în care se vor înregistra cantități însemnate de precipitații.

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru perioada din calendar, până pe 29 decembrie, iar mai apoi se va înregistra o ușoară răcire înainte de Revelion.

Temperaturi neobișnuit de calde pentru data din calendar, „iarna secolului” nu își mai intră în drepturi

Săptămâna 22-29 decembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru perioada aceasta în regiunile vestice, dar mai coborâte în cele nord-estice. În prima zi de Crăciun (25 decembrie 2025), cea mai mare probabilitate să ningă este în Cluj-Napoca (47%) și Brașov (45%). La polul opus se află Constanța, cu o probabilitate de 14%.

Săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile extracarpatice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

În prima zi a Noului An, pe 1 ianuarie 2026, cea mai mare probabilitate să ningă este tot în Cluj-Napoca (52%), precum și în Brașov (50%), dar și la Iași, cu o probabilitate de 45%.

Ninsorile se lasă tot mai mult așteptate

Schimbările climatice au făcut ca zăpezile să fie din ce în ce mai absente, iar administratorii pârtiilor au renunțat să investească în instalații de schi și să se orienteze spre promovarea lor ca stațiuni pentru întregul an.

Potrivit specialiștilor, în următoarele decenii, iernile vor veni cu tot mai puțină zăpadă, în timp ce verile vor câștiga tot mai mult teren în țara noastră. Platforma de cercetare independentă InfoClima a prezentat în raportul „Starea Climei – România 2025” faptul că temperatura medie anuală a crescut cu trei grade Celsius în 2024, față de perioada de referință 1971-2000, iar în același an, au fost înregistrate 49 de zile de caniculă și șase zile cu temperaturi care au depășit 40 de grade Celsius.

