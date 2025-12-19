Prima pagină » Sport » Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”

Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”

19 dec. 2025, 12:24, Sport
Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”

După un an greu, în care s-a muncit uneori până la epuizare, Ancuța Bodnar, campioană olimpică la canotaj, abia așteaptă venirea acestei mini vacanțe de iarnă.

Canotoarele române Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au câștigat în august medaliile de argint în proba de dublu vâsle feminin, joi, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Ancuța Bodnar va petrece Revelionul la o cabană din Bucovina. Cred că va fi o petrecere pe cinste”

Campioanele olimpice de la Tokyo au condus la 1.000 de metri, dar au încheiat pe locul secund, în 6 min 50 sec 69/100, fiind devansate pe final de Noua Zeelandă (Brooke Francis, Lucy Spoors), la doar 24/100 (6:50.45).

Cu Amalia Bereș, Adriana Adam și Geanina Juncănariu în echipă, Bodnar a cucerit argintul mondial la Shanghai, după ce la Europenele din luna mai, de la Plovdiv, se aflase în aceeași poziție lângă Bereș, Adam și Maria Lehaci. La 8 plus 1 rame, altă clasare pe locul de argint la campionatele lumii, după ce în aceeași formulă România câștigase în etapa de Cupă Mondială de la Lucerna.

Imediat după încheierea ultimei competiții care va avea loc pe data de 20 decembrie voi pleca spre casă. Pentru mine niciunde nu este mai bine ca acasă, la ai mei.

Acolo mă simt cel mai bine. Voi merge la colindat de Crăciun, nu doar că voi aștepta eu însămi colindătorii pe care-i voi răsplăti pentru urărări cu multe bunătăți pe care le pregătesc împreună cu mama mea. Crăciunul în Bucovina este unic.

Le recomand tuturor să vină măcar o dată să petreacă de Nașterea Domnului la noi. Cu siguranță că vor reveni și în alți ani”, a precizat marea campioană a canotajului

Și Revelionul, Ancuța Bodnar a ales să și-l petreacă tot în Bucovina.

Vom merge mai mulți prieteni, colegi la o cabană pe care am închiriat-o special. Cred că va fi un Revelion cu multă distracție. Un Revelion de neuitat. Mi-aș fi dorit ca vacanța de iarnă să fie un pic mai lungă.

Orice zi de vacanță în plus contează. Pentru că înseamnă automat o zi de odihnă”, a mai precizat Ancuța Bodnar.

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au câştigat argintul la dublu vâsle feminin, la Jocurile Olimpice de la Paris / Sursa foto: Prosport

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au câştigat argintul la dublu vâsle feminin, la Jocurile Olimpice de la Paris / Sursa foto: Prosport

Dor de zăpezile de altădată

Demult în România troienele de zăpadă ale copilăriei au rămas doar în poveștile spuse la gura sobei.

Ancuța însă ne-a declarat că îi este dor de acele ierni cu multă zăpadă. Pentru mine, copil fiind abia așteptam să ies cu sania împreună cu ceilalți copii. Când veneam acasă eram asemenea unii om de zăpadă. Înghețată bocnă, abia reușeam să-mi dau mănușile și să mă apropii de sobă. Mi-e dor de acele vremuri. Tare m-aș mai duce și acum cu sania”, a adăugat ea cu nostalgie.

