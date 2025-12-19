Prima pagină » Actualitate » Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului

19 dec. 2025, 12:49, Actualitate
Doi britanici, Katie și Alan Donegan, au atras atenția în întreaga lume după ce au reușit să se pensioneze împreună înainte de 40 de ani, datorită unui stil de viață frugal și investițiilor bine direcționate, conform GameStar. În prezent, averea lor depășește două milioane de euro, iar cei doi au 40, respectiv 45 de ani.

Cuplul a aplicat o serie de măsuri economice radicale. La începutul relației, au locuit timp de cinci ani în casa mamei lui Alan, nu mâncau în oraș și nu încălzeau casa pe timpul iernii, preia Libertatea.

Parcimonie extremă

De asemenea, aceștia  foloseau cupoane pentru a economisi bani la cumpărături. Katie Donegan explică aspectul jucăuș al economisirii:

„Iarna nu porneam încălzirea, decât atunci când venea mama în vizită. În schimb, ne îmbrăcam călduros, foloseam sticle cu apă caldă și făceam din asta un joc”.

Alte provocări includeau să nu-și încarce telefoanele acasă, ci doar când erau plecați, o metodă care adăuga un element de distracție economisirii.

Investiții și educație financiară Katie câștiga aproximativ 66.000 de euro pe an ca actuar, iar Alan puțin peste 70.000 de euro prin instruire și prezentări.

Un actuar este un specialist care folosește matematica și datele statistice pentru a estima riscuri financiare, mai ales în domeniul asigurărilor, și pentru a calcula costuri, prime și pierderi posibile. Cei doi au investit economiile în fonduri indexate globale cu costuri reduse, pentru a-și crește averea în timp.

Alan Donegan subliniază filosofia lor:

„Cu toții am fost crescuți să credem și să presupunem că trebuie să muncim până la vârsta normală de pensionare sau până la atingerea vârstei de pensionare stabilite de stat. Am descoperit că cineva se poate „pensiona” atunci când a acumulat o anumită sumă de bani, iar investițiile sale acoperă cheltuielile”.

Succesul lor s-a bazat pe munca în echipă și pe disciplină financiară. Au contat în mod special câteva principii clare:

  • Monitorizarea atentă a tuturor cheltuielilor și controlul constant al bugetului personal.
  • Creșterea diferenței dintre venituri și cheltuieli, printr-un stil de viață echilibrat.
  • Direcționarea economiilor către investiții simple și eficiente.
  • Stabilirea unui obiectiv financiar concret, în locul fixării unei vârste exacte pentru pensionarea anticipată.

Ce sunt cursurile FIRE

Cuplul Donegan susține cursuri despre experiențele lor în cadrul mișcării FIRE (Independență Financiară, Pensionare Anticipată).

Până acum, aproximativ 50.000 de persoane au participat la cursurile lor gratuite de zece săptămâni, iar numai anul acesta au fost prezenți 35.000 de participanți din peste 60 de țări.

Pe lângă aceste cursuri, cuplul de britanici călătorește și face voluntariat. Katie și Alan Donegan demonstrează că prin economii disciplinate, investiții inteligente și sprijin reciproc, pensionarea înainte de 40 de ani este realizabilă, inspirând tot mai mulți oameni din întreaga lume.

