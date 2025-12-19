Prima pagină » Actualitate » Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult

19 dec. 2025, 12:42, Actualitate
Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09.00-17.00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, după cum a anunțat Patriarhia Română. În perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, între orele 09.00-17.00

Catedrala Naţională va rămâne deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârşite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

„Patriarhia Română reaminteşte tuturor credincioşilor care doresc să viziteze Catedrala Naţională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, precizează Patriarhia.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi din nou închisă, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Istoria CATEDRALEI Mântuirii Neamului, de la îndemnul lui Mihai Eminescu la sfințirea lăcașului din 2025

Se redeschide Catedrala Națională, după ce timp de două săptămâni a fost închisă pentru continuarea lucrărilor. Vezi programul de vizitare

Cele mai noi