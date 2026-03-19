TVR își închide unul dintre canale. Ce economie speră să facă prin această decizie

TVR (n.r. Televiziunea Română) pregătește o schimbare importantă în grila sa, la doar doi ani de la lansarea unuia dintre canalele tematice. Decizia, luată la limită în Consiliul de Administrație, stârnește controverse și ridică semne de întrebare legate atât de economiile reale, cât și de direcția instituției.

TVR Folclor dispare din grila clasică

După doar doi ani de existență, TVR vrea să renunțe la difuzarea clasică a postului TVR Folclor, canal dedicat exclusiv arhivei folclorice.

Hotărârea a fost luată în Consiliul de Administrație cu 7 voturi „pentru” și 6 „împotrivă”. Planul prevede desființarea postului ca televiziune liniară și transformarea lui într-un proiect exclusiv online.

În aceeași ședință s-au luat și alte decizii importante: scoaterea TVR 3 din măsurătorile de audiență și reorganizarea Direcției Știri și Sport prin înființarea unei noi structuri – Direcția INFO.

2 ani jumătate de la lansarea postului

TVR Folclor a fost lansat pe 27 noiembrie 2023, în mandatul lui Dan Cristian Turturică. Grila era formată exclusiv din producții de arhivă, printre care emisiuni cunoscute precum „Tezaur Folcloric”, „Zestrea românilor” sau „Muzica Regiunilor”.

Canalul a fost gândit ca un spațiu dedicat tradițiilor și patrimoniului cultural românesc, mizând pe un public fidel, obișnuit cu acest tip de conținut.

Hotărârea conducerii TVR este contestată de sindicatul MediaSind, care o consideră greu de justificat.

„Invocarea lipsei unei sume relativ modeste – aproximativ 100.000 de euro anual – pentru susținerea acestui post ridică semne serioase de întrebare, în condițiile în care există mai multe exemple în piață care demonstrează posibilitatea generării de venituri substanțiale pentru TVR”, au transmis reprezentanții MediaSind, conform paginademedia.ro.

Aceștia ridică și suspiciuni privind efectele din piață:

„În mod legitim, se ridică întrebarea: cine din mediul privat beneficiază de această decizie controversată? Este de așteptat ca o parte semnificativă a publicului TVR Folclor să se orienteze către posturi private cu profil similar, în condițiile în care migrarea către mediul online nu este automată pentru acest tip de audiență”.

Sindicaliștii vorbesc despre „semnale îngrijorătoare” privind direcția instituției:

„Decizii precum desființarea TVR Folclor ca post liniar și renunțarea – tot la limită de voturi – la monitorizarea audienței TVR 3 pot reprezenta semnale îngrijorătoare privind direcția în care se îndreaptă instituția”.

Reducerea costurilor și adaptarea la digital

Conducerea Televiziunii Române susține că decizia are la bază motive economice și schimbarea comportamentului de consum media.

„Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a decis demararea procedurilor pentru transformarea TVR Folclor dintr-un canal de televiziune cu difuzare tradițională într-un post disponibil exclusiv în mediul digital”, a transmis TVR.

Instituția a anunțat că va depune la CNA documentația pentru retragerea licenței de difuzare clasică și pentru mutarea conținutului pe platforma tvrplus.ro și pe alte platforme de streaming autorizate.

Explicația oficială vizează reducerea costurilor și eficientizarea:

„Prin reconfigurarea TVR Folclor, managementul vizează reducerea costurilor tehnice, dar și o adaptare la noile obiceiuri de consum media și la dinamica accelerată a pieței digitale”.

Ce se întâmplă cu conținutul

Reprezentanții TVR dau asigurări că publicul nu va pierde accesul la conținutul folcloric.

„Chiar dacă decizia este impusă de realitatea economică, evoluția TVR Folclor ca brand media disponibil exclusiv în mediul digital nu va afecta oferta postului. Echipa editorială va continua să furnizeze conținut relevant și de calitate”, mai precizează instituția.

Postul va rămâne, potrivit TVR, un „tezaur” dedicat tradițiilor, cu misiunea de a promova patrimoniul cultural și artiștii români, însă exclusiv în mediul online.

