Călin Georgescu: „Anularea alegerilor ne-a făcut un mare bine astfel trăiam într-o mare bulă”

Călin Georgescu a vorbit la Marius Tucă Show despre criza din România, sistem, nedreptate și schimbările din societate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Călin Georgescu a vorbit despre problemele din România și a transmis că oamenii au ajuns să accepte nedreptatea fără să mai reacționeze.

„Trăiam în Matrix”

Un moment important din emisiune a fost atunci când Călin Georgescu a vorbit despre anularea alegerilor. El a declarat că această situație „ne-a făcut un bine”, deoarece românii au început să vadă realitatea. Acesta a mai afirmat că în această perioadă „a fost dată jos masca despre ce era România”.

„Anularea alegerilor ne-a făcut un mare bine. Altfel, am fi trăit cu toții într-o bulă de sticlă. Trăiam în Matrix. Nu înțelegeam nimic. A fost dată jos masca despre ce era România” , spune Georgescu

Călin Georgescu: „Când nu te interesează nedreptatea, sistemul a învins”

La finalul discuției, Georgescu a transmis un mesaj despre nedreptate și despre modul în care oamenii reacționează la problemele din jur. El a spus că atunci când oamenii merg mai departe cu viața lor, fără să îi intereseze nedreptatea, „sistemul a învins”.