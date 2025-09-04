Doar CCR mai poate face ceva. Proiectul de lege care modifică pensiile magistraților n-a fost contestat de niciun partid

Proiectul de legea a pensiilor magistraților nu a fost contestată de nicio formațiune parlamentară. Termenul până la care se putea face acest lucru a fost noaptea de miercuri spre joi. În acest caz, doar Curtea Constituțională a României(CCR) mai poate schimba ceva.

Au expirat cele trei zile pe care parlamentarii le-au avut la dispoziție ca să conteste noul proiect de lege prin care se micșorează pensiile magistraților și se mărește vârsta de pensionare.

Cele trei partide din opoziție, AUR, POT și SOS, au depus moțiuni de cenzură pentru toate proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, până acum.

Mai puțin pentru cel care modifică pensiile magistraților. Prin urmare, acesta este aprobat automat de Parlament și va fi trimis președintelui la promulgare.

„Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat”, potrivit Constituției.

Mai există o singură cale de contestare, prin intermediul CCR. Însă, acest organism judecătoresc superior poate fi invocat doar de președintele României, de către cei doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, Guvern, Înalta Curte de Casație și Justiție, Avocatul Poporului, grupul minime de 50 de deputați/senatori sau din oficiu.

În cazul în care proiectul nu trece de CCR, Guvernul își pierde legitimitatea, potrivit unei declarații recente a premierului Ilie Bolojan.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemnănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”.

Noile măsuri au declanșat un val de proteste în rândul magistraților, soldate și cu blocarea parțială a activității instanțelor.

