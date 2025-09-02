Pensionarea multor magistrați a dus la o inflație de locuri neocupate în sistemul de justiție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, marți 2 septembrie, situația posturilor de judecător vacante la 1 septembrie 2025. La nivel național este vorba de sute de locuri libere, în contextul protestelor extinse de la nivelul Curților de apel și parchetelor din întreaga țară față de reforma magistraților asumată de Guvernul Bolojan.

Guvernul și-a asumat luni, în Parlament, o serie de măsuri care promit o mult așteptată reformă în sistemul judiciar. Este vorba, în primul rând, de creșterea anilor de vechime în muncă necesară pensionării magistraților, care, potrivit Digi24, va crește de la 25 de ani la 35 ani. În plus, cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%. Întregul proiect de lege, care nu a avut amendamente aprobate în Parlament, poate fi consultat AICI.

Locuri vacante magistrați. Curtea de Apel Craiova este lideră în topul locurilor rămase neocupate

Cele mai multe posturi neocupate sunt la Curtea de Apel Craiova, fiind vorba de 105 poziții, potrivit situației complete publicate de CSM.

La Curtea de Apel București sunt neocupate 103 posturi. Următoarele curți de apel cu un număr important de locuri vacante sunt:

Ploiești – 62 de posturi

Galați – 63 de posturi

Suceava – 54 de posturi

Cluj – 40 de posturi

Constanța – 38 de posturi

Datele complete ale posturilor libere pot fi consultate aici.

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe legea privind reforma pensiilor magistraților

Prezentarea acestei situații de către CSM are loc la numai o zi după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe legea privind reforma pensiilor magistraților. Aceasta stipulează ca nivelul pensiei să fie de maximum 70% din ultima indemnizație netă. Vârsta de pensionare ar urma să crească la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de 10 ani. De menționat că legea a fost puternic contestată de sistemul judiciar, în acest moment toate Curțile de apel și parchetele din țară suspendându-și activitatea, în semn de protest.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Pensii SPECIALE uriașe la Iași: zeci de milioane de euro plătite anual pentru magistrați!

De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții