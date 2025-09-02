Prima pagină » Justiție » Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste o sută de posturi neocupate

Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste o sută de posturi neocupate

02 sept. 2025, 17:18, Justiție
Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste o sută de posturi neocupate

Pensionarea multor magistrați a dus la o inflație de locuri neocupate în sistemul de justiție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, marți 2 septembrie, situația posturilor de judecător vacante la 1 septembrie 2025. La nivel național este vorba de sute de locuri libere, în contextul protestelor extinse de la nivelul Curților de apel și parchetelor din întreaga țară față de reforma magistraților asumată de Guvernul Bolojan.

Guvernul și-a asumat luni, în Parlament, o serie de măsuri care promit o mult așteptată reformă în sistemul judiciar. Este vorba, în primul rând, de creșterea anilor de vechime în muncă necesară pensionării magistraților, care, potrivit Digi24, va crește de la 25 de ani la 35 ani. În plus, cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%. Întregul proiect de lege, care nu a avut amendamente aprobate în Parlament, poate fi consultat AICI.

Locuri vacante magistrați. Curtea de Apel Craiova este lideră în topul locurilor rămase neocupate

Cele mai multe posturi neocupate sunt la Curtea de Apel Craiova, fiind vorba de 105 poziții, potrivit situației complete publicate de CSM.

La Curtea de Apel București sunt neocupate 103 posturi. Următoarele curți de apel cu un număr important de locuri vacante sunt:

Ploiești – 62 de posturi

Galați – 63 de posturi

Suceava – 54 de posturi

Cluj – 40 de posturi

Constanța – 38 de posturi

Datele complete ale posturilor libere pot fi consultate aici.

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe legea privind reforma pensiilor magistraților

Prezentarea acestei situații de către CSM are loc la numai o zi după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe legea privind reforma pensiilor magistraților. Aceasta stipulează ca nivelul pensiei să fie de maximum 70% din ultima indemnizație netă. Vârsta de pensionare ar urma să crească la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de 10 ani. De menționat că legea a fost puternic contestată de sistemul judiciar, în acest moment toate Curțile de apel și parchetele din țară suspendându-și activitatea, în semn de protest.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Pensii SPECIALE uriașe la Iași: zeci de milioane de euro plătite anual pentru magistrați!

De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții

Citește și

VIDEO Radu Marinescu: Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului
19:28
Radu Marinescu: Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului
ACTUALITATE Dealerul lui Vlad Pascu a primit decizia într-un nou dosar. Ce rol are Maru în moartea unui tânăr de 20 de ani
17:31
Dealerul lui Vlad Pascu a primit decizia într-un nou dosar. Ce rol are Maru în moartea unui tânăr de 20 de ani
TEHNOLOGIE Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România
18:35, 31 Aug 2025
Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România
JUSTIȚIE Scandalul „Lamborghini”. „Cursă” în instanță între ANAF și o firmă din Hunedoara. Bolizi de lux, folosiți în Franța de un pilot de raliuri
12:59, 30 Aug 2025
Scandalul „Lamborghini”. „Cursă” în instanță între ANAF și o firmă din Hunedoara. Bolizi de lux, folosiți în Franța de un pilot de raliuri
JUSTIȚIE Jean Paul Tucan, fost lider PNL Năvodari, trimis în judecată de EPPO! Ar fi fraudat peste 4 milioane de lei fonduri UE de la Ministerul Investițiilor
15:02, 29 Aug 2025
Jean Paul Tucan, fost lider PNL Năvodari, trimis în judecată de EPPO! Ar fi fraudat peste 4 milioane de lei fonduri UE de la Ministerul Investițiilor
JUSTIȚIE Turcul care a tras cu pistolul în Centrul Vechi și complicii săi, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă de omor
20:38, 28 Aug 2025
Turcul care a tras cu pistolul în Centrul Vechi și complicii săi, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă de omor
Mediafax
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
Avertizare Meteo. Val de căldură la început de septembrie. Cod galben în sud, furtuni la munte și în vest
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului