Doi muncitori din Sri Lanka au fost răniți. Mașina lor a lovit un stâlp și a rupt un gard

Doi muncitori străini au fost accidentați marți dimineață în județul Dolj. Mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și a izbit un stâlp din plin și a rupt un gard.

Pentru că mașina celor doi risca oricând să se prăbușească peste celelalte participante la trafic, circulația în zonă a fost întreruptă pentru câteva ore. Muncitorii, ambii din Sri Lanka, mergeau spre Filiași însă la intrarea în oraș mașina lor a ieșit în decor și s-a izbit de un stâlp. Gardul unei localnice a fost, de asemenea, și el avariat în impact.

„Îmi dădui seama că e ceva după lătratul câinelui și după cum bufniră. Când văzui gardul căzut, am zis: e clar. Și mai e și ziua mea, Ăsta e cadou”, a spus o localnică, potrivit ProTv.

Inițial, șoferul a declarat că ar fi adormit la volan.

Șofer: „Când am venit am adormit”.

Dar apoi şi-a schimbat declarațiile și a susținut că a fost pasager în mașină.

„Am fost la câteva minute în fața lui, el spune că a evitat un câine, a încălecat bordura și nu a mai putut să redreseze și a intrat în stâlp”, a spus pasagerul mașinii

„Nu avu domnule niciun câine că fu drumul liber. Cred că adormi la volan, altceva nu avu ce să facă, adormi la volan, fu drumul liber, viteză, adormi și nu mai apucă să ia curba și dădu în stâlp”, a relatat un martor.

„Cred că a adormit că de aici șterseră, intrară cu mașina, șterseră bordura și direct în stâlp și de acolo probabil îl aruncă în gard”, a mai spus o localnică.

„Conducătorul auto a fost depistat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a spus Mihaela Sadoveanu – purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Cei doi muncitori, de 20 şi 48 de ani, au fost transportați la spital, dar viața nu le este pusă în pericol. După accident, echipele de intervenție au lucrat toată ziua pentru a înlocui stâlpul respectiv, timp în care circulația rutieră în zonă s-a desfășurat cu dificultate.