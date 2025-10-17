Prima pagină » Actualitate » Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final

Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final

Mihai Tănase
17 oct. 2025, 09:41, Actualitate
Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final
Ace Frehley - Foto: Profimedia images

Lumea muzicii rock este în doliu după moartea lui Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss. Artistul s-a stins din viață joi, la vârsta de 74 de ani, în Morristown, New Jersey, la o lună după un tragic accident petrecut în propriul său studio de înregistrări.

Vestea dispariției lui Ace Frehley, una dintre figurile emblematice ale rockului mondial, a întristat milioane de fani din întreaga lume. Legendarul chitarist al trupei Kiss a murit la vârsta de 74 de ani, după ce a suferit o hemoragie cerebrală cauzată de o căzătură petrecută la finalul lunii septembrie, în studioul său din New Jersey.

Familia artistului a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre ultimele sale clipe:„Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final, oferindu-i dragoste, rugăciuni și pace. Vom păstra pentru totdeauna amintirea râsului lui și a energiei pozitive cu care a luminat viețile celor din jur”, se arată în comunicatul familiei, potrivit BZI.ro.

Muzicianul a fost internat de urgență și menținut în viață cu ajutorul aparatelor medicale, însă starea sa s-a agravat. Din cauza problemelor de sănătate, Frehley a fost nevoit să anuleze un concert în California și să suspende întregul turneu din 2025.

O carieră legendară în rock

Născut Paul Daniel Frehley în 1951, la New York, artistul a fondat trupa Kiss în 1973, alături de Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss. Cu un stil extravagant și influențe din zona glam-rock, formația a devenit un fenomen global.

Ace Frehley - Foto: Profimedia images

Ace Frehley – Foto: Profimedia images

Fiecare membru al trupei a adoptat un personaj distinct: Frehley era „Spaceman”, Simmons era „Demonul”, Stanley era „Starchild”, iar Criss, „Catman”. Cu costume spectaculoase, machiaj iconic și efecte pirotehnice, Kiss a redefinit standardele concertelor rock.

Sunetul inconfundabil al lui Ace Frehley, bazat pe riff-uri de blues combinate cu un stil exploziv, a influențat generații întregi de chitariști. Printre cei care l-au menționat drept sursă de inspirație se numără Slash (Guns N’ Roses) și Tom Morello (Rage Against the Machine).

Pe lângă talentul său muzical, Frehley a fost recunoscut pentru spectacolele vizuale impresionante. Chitarele sale Gibson Les Paul erau dotate cu efecte speciale, fumigene și lasere, transformând fiecare apariție într-un moment unic.

După un deceniu de succes uriaș, Frehley a părăsit trupa în 1982 pentru a-și construi o carieră solo, dar s-a reunit cu membrii Kiss în 1996 pentru un turneu istoric care a atras milioane de fani. Ultima sa colaborare cu trupa s-a încheiat în 2002, însă influența sa a rămas vie în lumea rockului.

Moartea lui Ace Frehley marchează sfârșitul unei ere pentru muzica rock. Fanii și colegii de breaslă îl descriu drept un artist inovator, un vizionar și un simbol al libertății artistice.

„Moștenirea lui muzicală va dăinui prin fiecare riff, fiecare melodie și fiecare inimă care a vibrat la sunetul chitarei sale”, a transmis familia.

Citește și

BREAKING NEWS EXPLOZIE puternică în București. Haos în intervenția autorităților. A fost activat planul roșu. Sunt 2 morți și 11 răniți. Oamenii sunt disperați
09:38
EXPLOZIE puternică în București. Haos în intervenția autorităților. A fost activat planul roșu. Sunt 2 morți și 11 răniți. Oamenii sunt disperați
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Orice jurnalist apelează la un CLIȘEU atunci când nu este pregătit”
09:33
Ion Cristoiu: „Orice jurnalist apelează la un CLIȘEU atunci când nu este pregătit”
Gândul de Vreme ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde toată țara și va ploua pe arii relativ extinse”
09:30
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde toată țara și va ploua pe arii relativ extinse”
ACTUALITATE Îți place să călătorești? 4 destinații de vacanță îndepărtate unde poți mânca bine cu bani puțini
09:17
Îți place să călătorești? 4 destinații de vacanță îndepărtate unde poți mânca bine cu bani puțini
Drumul spre destinația favorită de vacanță a românilor, un coșmar pentru șoferii „furați de SOMN”. Oboseala face ravagii la volan
09:12
Drumul spre destinația favorită de vacanță a românilor, un coșmar pentru șoferii „furați de SOMN”. Oboseala face ravagii la volan
EXCLUSIV Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, GÂNDUL publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. 4 de la PSD, 2 de la USR și 2 de la PNL
09:00
Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, GÂNDUL publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. 4 de la PSD, 2 de la USR și 2 de la PNL
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Digi24
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală Data publicării: 17.10.
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Evz.ro
Explozie puternică într-un bloc din Rahova. Trei etaje au fost afectate. Două persoane au murit
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce au făcut Oleg Spînu și Andreea Cuciuc cu o seară înaintea TRAGEDIEI în care fiica lui Igor Cuciuc a murit: "Mai aveam și unele secrete".
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Un semn timpuriu al demenței ar putea fi ascuns în forma creierului nostru