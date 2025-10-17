Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final

Lumea muzicii rock este în doliu după moartea lui Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss. Artistul s-a stins din viață joi, la vârsta de 74 de ani, în Morristown, New Jersey, la o lună după un tragic accident petrecut în propriul său studio de înregistrări.

Vestea dispariției lui Ace Frehley, una dintre figurile emblematice ale rockului mondial, a întristat milioane de fani din întreaga lume. Legendarul chitarist al trupei Kiss a murit la vârsta de 74 de ani, după ce a suferit o hemoragie cerebrală cauzată de o căzătură petrecută la finalul lunii septembrie, în studioul său din New Jersey.

Familia artistului a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre ultimele sale clipe:„Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final, oferindu-i dragoste, rugăciuni și pace. Vom păstra pentru totdeauna amintirea râsului lui și a energiei pozitive cu care a luminat viețile celor din jur”, se arată în comunicatul familiei, potrivit BZI.ro.

Muzicianul a fost internat de urgență și menținut în viață cu ajutorul aparatelor medicale, însă starea sa s-a agravat. Din cauza problemelor de sănătate, Frehley a fost nevoit să anuleze un concert în California și să suspende întregul turneu din 2025.

O carieră legendară în rock

Născut Paul Daniel Frehley în 1951, la New York, artistul a fondat trupa Kiss în 1973, alături de Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss. Cu un stil extravagant și influențe din zona glam-rock, formația a devenit un fenomen global.

Fiecare membru al trupei a adoptat un personaj distinct: Frehley era „Spaceman”, Simmons era „Demonul”, Stanley era „Starchild”, iar Criss, „Catman”. Cu costume spectaculoase, machiaj iconic și efecte pirotehnice, Kiss a redefinit standardele concertelor rock.

Sunetul inconfundabil al lui Ace Frehley, bazat pe riff-uri de blues combinate cu un stil exploziv, a influențat generații întregi de chitariști. Printre cei care l-au menționat drept sursă de inspirație se numără Slash (Guns N’ Roses) și Tom Morello (Rage Against the Machine).

Pe lângă talentul său muzical, Frehley a fost recunoscut pentru spectacolele vizuale impresionante. Chitarele sale Gibson Les Paul erau dotate cu efecte speciale, fumigene și lasere, transformând fiecare apariție într-un moment unic.

După un deceniu de succes uriaș, Frehley a părăsit trupa în 1982 pentru a-și construi o carieră solo, dar s-a reunit cu membrii Kiss în 1996 pentru un turneu istoric care a atras milioane de fani. Ultima sa colaborare cu trupa s-a încheiat în 2002, însă influența sa a rămas vie în lumea rockului.

Moartea lui Ace Frehley marchează sfârșitul unei ere pentru muzica rock. Fanii și colegii de breaslă îl descriu drept un artist inovator, un vizionar și un simbol al libertății artistice.

„Moștenirea lui muzicală va dăinui prin fiecare riff, fiecare melodie și fiecare inimă care a vibrat la sunetul chitarei sale”, a transmis familia.