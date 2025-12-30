Doliu în sportul românesc. A murit marea atletă Tudoriţa Chidu, performera de la Sevilla

Fosta mare atletă Tudoriţa Chidu a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. Vestea tristă a fost anunțată public de CSM Unirea Slobozia, clubul la care a activat în ultimii ani ca antrenoare și unde a fost considerată un adevărat simbol al performanței și dedicării.

Moartea Tudoriței Chidu a fost confirmată printr-un mesaj emoționant publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului ialomițean. Reprezentanții CSM Unirea Slobozia au transmis un omagiu care reflectă respectul și aprecierea de care sportiva s-a bucurat de-a lungul anilor.

Sevilla 1991

Tudoriţa Chidu a obținut medalia de bronz, în proba de 1.500 de metri, la Campionatele Mondiale, de la Sevilla, din 1991. Pe lângă succesul de la Campionatele Mondiale din 1991, Tudoriţa Chidu a mai obținut o medalie de bronz cu echipa României la Mondialele de cros din 1995, demonstrând constanță și valoare și în competițiile de fond. După retragerea din activitatea competițională, Tudoriţa Chidu a rămas aproape de sportul care i-a definit viața.

Rezultatul de la Sevilla rămâne unul dintre cele mai importante momente din cariera sa sportivă și un reper pentru probele de semifond din România.

„A plecat dintre noi, în această dimineaţă, o sportivă emblematică a judeţului Ialomiţa şi o mare atletă a României. Tudoriţa Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul şi căldura zâmbetului pe care ştia atât de bine să le răspândească în jurul ei”, au transmis reprezentanții clubului din Slobozia.