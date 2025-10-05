Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago

Donald Trump a semnat, sâmbătă, un decret pentru trimiterea a 300 de soldați din Garda Națională la Chicago, în momentul în care o judecătoare federală a blocat cel pe care l-a ordonat la Portland, două orașe democrate vizate de președintele american.

„Preşedintele Trump a autorizat 300 de soldaţi naţionali să protejeze agenţii şi bunurile federale” în Chicago, a spus purtătoarea sa de cuvânt, Abigail Jackson, adăugând și că liderul republican „nu va ignora starea de anarhie care afectează oraşele americane”.

De altfel, orașul din nordul țării este al cincilea oraș democrat în care președintele Donald Trump a ordonat desfășurarea Gărzii Naționale, o măsură până atunci cu totul excepțională.

Gărzile naționale au fost deja desfășurate în ultimele luni în Los Angeles, Washington şi Memphis, de fiecare dată în ciuda opoziţiei autorităţilor locale, care au considerat că o astfel de măsură nu se justifica deloc.

O acțiune asemănătoare în Portland a fost însă blocată sâmbătă, temporar, de o judecătoare federală.

Donald Trump a dat asigurări că orașul din Oregon, unde de luni de zile au loc manifestații împotriva poliței de imigrare, este „devastat de război”. Dar, într-un document de 33 de pagini, judecătoarea Karin J. Immergut subliniază că aceste mișcări de protest nu prezintă „pericol de rebeliune” și pot să fie gestionate de „forțele de ordine obișnuite”.

Ca urmare, funcționarii federali au „interdicția temporară” de a desfășura Garda Națională în acest oraș, a decis ea. Această decizie expiră la data de 18 octombrie.

Lupta împotriva imigra ț iei ilegale , o prioritate

Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigrației ilegale o prioritate absolute a celui de-al doilea mandat al său, de la revenirea la Casa Albă, din ianuarie. Acesta consideră că Statele Unite ale Americii sunt victime ale unei „invazii” de „criminali veniți din străinătate” și comunică des despre expulzări.

Mai multe manifestații și acțiuni împotriva poliției de imigrare (ICE) au avut loc recent în țară, mai ales în orașele numite „sanctuare”, precum Portland sau Chicago, unde migranții aflați în situație ilegală și amenințați cu explulzarea sunt protejați.

„Nu există nicio insurecţie, nu există nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale şi nu este nevoie de trupe militare în marele nostru oraş”, a spus guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, înainte de a îndemna publicul să „nu muşte momeala” angajându-se în acte de violenţă sau vandalism.

Salutând decizia judecătorească, senatorul democrat din Oregon, Ron Wyden, crede că aceasta confirmă „ceea ce locuitorii din Oregon ştiu deja: nu vrem ca Donald Trump să provoace violenţe prin desfăşurarea de trupe federale în statul nostru”. De altfel, democraţii prezintă un front unit împotriva unor astfel de desfăşurări.

Gărzile naționale, rezerviști ai armatei, sunt instruiți să intervină în caz de catastrofe naturale, însă pot să lupte și în străinătate. Donald Trump amenință că o să trimită militari și în New York sau în Baltimore, alte mari orașe democrate.

La Chicago, forţele Departamentului Securităţii Interne (DHS) au spus sâmbătă că au fost nevoite să deschidă focul asupra unei şoferiţe „înarmate” care le-a lovit duba, rănind-o.

