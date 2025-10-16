DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care şi-a inaugurat pontificatul. Sfântul Părinte este biruitorul comunismului în Europa, cel care a spart porțile lagărului sovietic. Vizita sa la București este considerată momentul ruperii definitive a Românei de cea mai sumbră și sinistră perioadă istorică a sa.

Anul acesta s-au împlinit 26 de ani de la vizita istorică în România a Pontifului polonez, prima vizită a unui papă în ţara noastră (7-9 mai 1999).

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, situat în apropierea sediului Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti (la intersecţia străzilor Bd. Schitu Măgureanu cu Str. Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cişmigiu) şi va fi condusă de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de Bucureşti.

Vor participa preoţi, credincioşi, călugări şi călugăriţe din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de Bucureşti, precum şi preoţi şi credincioşi greco-catolici.

Programul ceremoniillor

ora 14:15 Credincioşii, preoţii, persoanele consacrate şi ministranţii se vor reuni la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea

ora 14:30 Sfântul Rozariu în faţa monumentului, în prezenţa ÎPS Aurel Percă

ora 15.00 Celebrare liturgică prezidată de ÎPS Aurel Percă şi binecuvântare cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea

ora 15.00 Celebrare liturgică prezidată de ÎPS Aurel Percă şi binecuvântare cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea ora 15:15 Procesiunea va porni spre Catedrala Sf. Iosif

ora 15:45 Sfânta Liturghie solemnă în Catedrala Sf. Iosif, prezidată de ÎPS Aurel Percă

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea constă într-o bucăţică de pânză cu câteva picături de sânge ale Suveranului Pontif şi a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti la 19 mai 2011 de către Cardinalul Stanisław Dziwisz, Arhiepiscop emerit de Cracovia, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecţia străzilor Bd. Schitu Măgureanu şi Pictor C. Stahi la iniţiativa Nunţiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti, în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în ţara noastră în anul 1999, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă. Dezvelit la 1 august 2011, monumentul este opera în bronz a sculptorului sloven de origine bosniacă Mirsad Begić.

Recomandarea autorului: Un sfert de veac de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România. Contribuția-cheie a lui Radu Vasile la invitarea Suveranului Pontif la București