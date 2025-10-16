Prima pagină » Actualitate » DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București

DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București

Rene Pârșan
16 oct. 2025, 19:30, Actualitate
DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care şi-a inaugurat pontificatul. Sfântul Părinte este biruitorul comunismului în Europa, cel care a spart porțile lagărului sovietic. Vizita sa la București este considerată momentul ruperii definitive a Românei de cea mai sumbră și sinistră perioadă istorică a sa.

Anul acesta s-au împlinit 26 de ani de la vizita istorică în România a Pontifului polonez, prima vizită a unui papă în ţara noastră (7-9 mai 1999).

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, situat în apropierea sediului Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti (la intersecţia străzilor Bd. Schitu Măgureanu cu Str. Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cişmigiu) şi va fi condusă de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de Bucureşti.

Vor participa preoţi, credincioşi, călugări şi călugăriţe din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de Bucureşti, precum şi preoţi şi credincioşi greco-catolici.

Programul ceremoniillor

  • ora 14:15 Credincioşii, preoţii, persoanele consacrate şi ministranţii se vor reuni la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea
  • ora 14:30 Sfântul Rozariu în faţa monumentului, în prezenţa ÎPS Aurel Percă
    ora 15.00 Celebrare liturgică prezidată de ÎPS Aurel Percă şi binecuvântare cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea
  • ora 15:15 Procesiunea va porni spre Catedrala Sf. Iosif
  • ora 15:45 Sfânta Liturghie solemnă în Catedrala Sf. Iosif, prezidată de ÎPS Aurel Percă

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea constă într-o bucăţică de pânză cu câteva picături de sânge ale Suveranului Pontif şi a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti la 19 mai 2011 de către Cardinalul Stanisław Dziwisz, Arhiepiscop emerit de Cracovia, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecţia străzilor Bd. Schitu Măgureanu şi Pictor C. Stahi la iniţiativa Nunţiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti, în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în ţara noastră în anul 1999, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă. Dezvelit la 1 august 2011, monumentul este opera în bronz a sculptorului sloven de origine bosniacă Mirsad Begić.

Recomandarea autorului: Un sfert de veac de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România. Contribuția-cheie a lui Radu Vasile la invitarea Suveranului Pontif la București

Citește și

ACTUALITATE Instanța Supremă a decis să sesizeze Curtea Constituțională, referitor la legea pensiilor private propusă de Guvernul BOLOJAN
18:57
Instanța Supremă a decis să sesizeze Curtea Constituțională, referitor la legea pensiilor private propusă de Guvernul BOLOJAN
ACTUALITATE Beneficii timp de doi ani pentru tinerii care își găsesc un loc de muncă stabil
18:51
Beneficii timp de doi ani pentru tinerii care își găsesc un loc de muncă stabil
ACTUALITATE N-am scăpat de dosarele cu șină, dar Guvernul vrea în cloud. Orașele unde va fi implementată noua infrastructură
18:32
N-am scăpat de dosarele cu șină, dar Guvernul vrea în cloud. Orașele unde va fi implementată noua infrastructură
EXTERNE Parlamentul Maiei Sandu a trecut. Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor din Moldova. Posibil, „premier tehnocrat”
18:23
Parlamentul Maiei Sandu a trecut. Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor din Moldova. Posibil, „premier tehnocrat”
JUSTIȚIE Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea:”Nu le cunosc”
18:15
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea:”Nu le cunosc”
ULTIMA ORĂ Forțat de ancheta DNA, Ionuț Moșteanu o dă afară pe șefa Spitalului Militar și o trece în rezervă
18:03
Forțat de ancheta DNA, Ionuț Moșteanu o dă afară pe șefa Spitalului Militar și o trece în rezervă
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Un nou caz Elodia, în România: o femeie din Bucureşti lipseşte de o săptămână. Ce au găsit polițiștii în casa acesteia
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
De la altar la OnlyFans. Un preot și-a făcut cont pe plaftormă. Cum își motivează gestul
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
AUTO Prototipul unui model Lamborghini ultra-rar în valoare de 3 milioane de dolari ce ar fi trebuit să fie distrus a fost găsit într-un garaj din România
19:46
Prototipul unui model Lamborghini ultra-rar în valoare de 3 milioane de dolari ce ar fi trebuit să fie distrus a fost găsit într-un garaj din România
EXTERNE Ucraina anunță că TRUPELE NORD-COREENE operează drone de recunoaștere pe teritoriul său. Kim Jong-Un își respectă angajamentul față de Putin
19:44
Ucraina anunță că TRUPELE NORD-COREENE operează drone de recunoaștere pe teritoriul său. Kim Jong-Un își respectă angajamentul față de Putin
ACTUALITATE Duș rece de la FMI. Datoria globală galopează și va trece de 100% din PIB. Cum stă România
19:41
Duș rece de la FMI. Datoria globală galopează și va trece de 100% din PIB. Cum stă România
EXTERNE Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ”
19:27
Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00
19:07
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00