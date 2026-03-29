După ce au recunoscut oficial Biserica Ortodoxă Română, în ţara lor, italienii vor să-i implice pe români şi electoral.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, a fost primit de omologul său de la Roma, Giorgio Mulè, la sfârşitul acestei săptămâni.

Întâlnirea a avut loc la Palatul Montectorio. Oficialul român a fost însoţit de preşedintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Camera Deputaţilor, Mircea Roşca.

Discuţiile oficialilor au vizat şi legea adoptată deja de Camera Deputaţilor din Italia, despre recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române din Italia.

Legea urmează să fie aprobată şi de Senatul italian.

Un alt subiect de pe ordinea de zi se referă la proiectul legislativ cu numărul C755.

Astfel, se doreşte o soluţie pentru modificarea legislaţiei italiene cu privire la exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene.

„Propunerea vizează exercitarea votului la alegerile europarlamentare şi locale. Se consolidează astfel implicarea românilor în viaţa politică şi socială din Italia”, spune Adrian Cozma.

În prezent, în Italia trăiesc 1,3 milioane de români, iar între ţara noastră şi cea italiană au loc schimburi comerciale de peste 19 miliarde de euro.

Italia este al doilea investitor în economia României, mai spune vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu

Imagini cu românii speriaţi de războiul din Dubai. I-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Reacţia MAE