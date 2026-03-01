Prima pagină » Actualitate » Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Ce spune Ministerul de Externe

Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Ce spune Ministerul de Externe

Luiza Dobrescu
01 mart. 2026, 09:01, Actualitate

Noapte  de groază pentru românii plecaţi în vacanţă în Dubai, surprinşi de bombardamentele SUA şi Israelului asupra Iranului. Alarma i-a coborât de urgenţă pe toţi într-un adăpost aflat la subsol, la -3. Printre aceştia se află şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma şi familia acestuia(soţia şi cei doi copii). 

Alţi români aflaţi pe teritoriul Dubaiului au aflat din presă de prezenţa acestuia acolo şi i-au trimis zeci de mesaje. Sunt speriaţi şi nu au nicio veste de la autorităţile de la Consulatul României. Au sperat ca măcar acesta să le poată da o veste liniştitoare că ţara lor face eforturi ca să-i aducă acasă.

„Momentan suntem blocați aici până se redeschide spațiul aerian, dar cel mai important este că suntem nevătămați.

Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune!
A fost o noapte pe care nu o vom uita niciodată.

Îi îndemn pe toți românii care sunt aici să rămână calmi și să respecte recomandările autorităților iar în situații excepționale să ia legătura cu reprezentanții Ambasadei României. Așteptăm să se calmeze situația și să ne putem întoarcem acasă.

Sper că toți românii aflați în zone tensionate sunt sănătoși. Dumnezeu să îi ocrotească și să îi aducă repede acasă”, scrie pe facebook deputatul Cozma.

Ziua de 1 Martie le-a adus o alarmă de adăspotire la subsol, iar lumina zilei le-a adus noi bombardamente care se aud continuu, ne mai spune Adrian Cozma.

„Acum au interceptat o rachetă chiar deasupra noastră. Uite! Două”, se aude pe fundal vocea deputatului român.

„Având în vedere situaţia de faţă, a unor potenţiale pericole, căutaţi imediat adăpost în cea mai apropiată clădire sigură şi staţi departe de uşi, ferestre şi spaţii deschise. Aşteptaţi pentru alte instrucţiuni!”, transmit autorităţile arabe oamenilor speriaţi de bombardamente.

Nici la Consulatul General al României în Dubai nu se ştiu prea multe

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor ne-a transmis că a reuşit să ia legătura cu consulul general, Viorel Riceard BADEA,  însă nu a reuşit să afle prea multe de la acesta, pentru simplul motiv că este posibil ca autorităţile arabe să nu comunice prea multe entităţilor diplomatice, în aceste momente.

Pe pagina de facebook a Consulatului General al României în Dubai, dar şi a deputatului Cozma, românii din ţară cer autorităţilor să găsească soluţii ca să-i aducă în România pe cei blocaţi de război pe teritoriul Emiratelor Arabe.

Ce spun reprezentanţii MAE

Gândul a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor de Externe şi ni s-au transmis următoarele:

„Situația este fluidă și în evoluție. Sunt avute în vedere multiple opțiuni. Deocamdată prioritatea este siguranță lor. Având în vedere închiderea spațiului aerian în mai multe țări din regiune nu sunt operate zboruri comerciale și nici militare pentru evacuări. Colegii din Consulatul României țin legătura cu cei care și-au semnalat prezența pe spațiu sau au cerut asistență consulară. Totodată suntem in contact permanent și de aici și la față locului cu rețeaua consulară europeană și ne vom coordona pentru eventuale evacuări. Revenim”, transmite MAE, pentru Gândul.

Surse din domeniul aviației au declarat pentru Reuters că un atac iranian din timpul nopții a avariat unul dintre terminalele aeroportului.

Abu Dhabi Airports a declarat, de asemenea, într-o postare pe X că un incident la Aeroportul Internațional Zayed din capitala Emiratelor Arabe Unite a provocat moartea unui cetățean asiatic și rănirea a șapte persoane.

