În cadrul conferinței de presă de astăzi, premierul Ilie Bolojan a comentat proiectul de lege propus de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care prevede un preț maxim de 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici vulnerabili. Deși susține intenția de sprijin, Bolojan atrage atenția că măsurile trebuie aplicate doar celor care au cu adevărat nevoie și că ieftinirea energiei depinde de creșterea producției și de funcționarea corectă a pieței.

„Formulele de sprijin în orice domeniu trebuie să fie acordate adevăraților beneficiari. Pentru a scădea prețul energiei, atât pentru cetățeni, cât și pentru companii, trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că operatorii din acest domeniu acționează corect,” a spus premierul.

Surse foto: Profimedia

