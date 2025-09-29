După valul masiv de tăieri și scumpiri, Bolojan pune austeritatea în standby: „Nu mai trebuie să CREȘTEM taxe”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorările recente de taxe au adus venituri suplimentare la bugetul de stat, însă, în prezent, accentul trebuie pus pe colectarea eficientă a taxelor existente și pe disciplina cheltuielilor publice, și nu pe noi creșteri fiscale.

Acesta a precizat că efectele reducerilor de cheltuieli nu se văd imediat.

„Dar măsurile de reducere de cheltuieli, atunci când sunt luate, nu au efecte de pe zi pe alta. Se văd peste două luni, peste trei luni, peste patru luni de zile, pentru că e nevoie de adoptare de legi, e nevoie de timp de dezbatere, este nevoie de transparență decizională, e nevoie de publicare, unele sunt contestate… Deci toate aceste reduceri de cheltuieli se văd de anul viitor și trebuie să le susținem în continuare, în așa fel încât să ne echilibrăm cheltuielile. Nu ne mai putem permite să cheltuim ceea ce nu avem.”

Referitor la deficitul de 8,4% din acest an, Bolojan a explicat impactul asupra economiei.

„Gândiți-vă că acest deficit de 8,4% înseamnă 159 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă 32 de miliarde de euro. Deci România anul acesta a cheltuit cu 32 de miliarde de euro mai mult decât a încasat. Gândiți-vă că asta înseamnă bani împrumutați, asta înseamnă dobânzi pe care statul român le plătește, care sunt achitate din taxele pe care le colectăm de la cetățeni și asta ce înseamnă de fapt? Înseamnă mult mai puține investiții și lucruri pe care le văd românii.”

Premierul a detaliat că o parte semnificativă a rectificării bugetare este destinată acoperirii dobânzilor, ceea ce limitează investițiile în infrastructură și proiecte strategice, inclusiv autostrăzi și alte lucrări majore.

„O parte din această alocare către Ministerul de Finanțe de la această rectificare înseamnă plus 12 miliarde pe cheltuielile cu dobânzile. Gândiți-vă că dobânzile anul acesta ne costă peste 50 de miliarde de lei. Deci aproape 11 miliarde de euro. 11 miliarde de euro înseamnă valoarea autostrăzii Moldovei, București și până la Pașcani.”

În final, Bolojan a subliniat că accentul guvernului trebuie să fie pe disciplină fiscală, colectarea eficientă a taxelor și combaterea evaziunii fiscale, pentru a evita noi dezechilibre și a asigura stabilitatea economică.

„Acum, pe componenta de taxe, unde nu mai trebuie să luăm măsuri de creștere a taxelor, trebuie să ne încasăm aceste taxe, să toată lumea care are de plătit trebuie să înțeleagă că trebuie să contribuie cu aceste taxe la bugetul de stat, să luptăm împotriva fraudelor, a evaziunii fiscale, să controlăm prețurile de transfer în așa fel încât toate companiile care fac afaceri în România să plătească impozite aici și, în mod evident, să ne reducem cheltuielile.”

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: