Scandal USR-AUR, izbucnit la Timișoara. USR acuză Consiliul Județean că a permis unui „putinist” să-și lanseze cartea comunistă în Sala Revoluției

Timișoara devine scena unei confruntări politice. USR Timiș a publicat pe Facebook un mesaj în care acuză Consiliul Județean că a permis scriitorului și politicianului Mihail Neamțu să își lanseze cartea „comunistă” chiar în Sala Revoluției.

„Este o palmă pe obrazul fiecărui timișorean și un gest de ostilitate la adresa libertăților și drepturilor câștigate cu sânge.”

Potrivit USR, Consiliul Județean a lipsit de la obligația de a proteja memoria Revoluției din 1989. Mesajul useriștilor sugerează că spațiul simbolic al Timișoarei a fost compromis prin asocierea cu „propaganda Moscovei”.

„Cine a dat voie promotorilor Rusiei, ai morții și ai autoritarismului, să batjocorească Timișoara și să o folosească drept resursă pentru propaganda malefică a lui Putin?”

În aceeași declarație, USR susține că lansarea volumului semnat de Mihail Neamțu ar reprezenta o „spălare a imaginii regimului criminal de la Kremlin” și o promovare a unor „narative anti-europene și anti-românești”.

„Timișoara nu va tolera niciodată ca trădătorii acestei țări, vânduți pentru bani și favoruri dinspre Est, să folosească emblema orașului pentru a-și legitima politicile criminale și antinaționale.”

În acest context, USR cere „anularea imediată a lansării” și „explicații clare despre cine a aprobat evenimentul”. Totodată, solicită „un angajament ferm că Timișul nu va deveni platforma Kremlinului”.

Surse foto: Facebook USR Timiș

AUTORUL RECOMANDĂ: