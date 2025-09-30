Scandal USR-AUR, izbucnit la Timișoara. USR acuză Consiliul Județean că a permis unui „putinist” să-și lanseze cartea comunistă în Sala Revoluției

POLITICĂ 100 de milioane de lei pentru programul FIV. Ministrul Muncii: 6.600 de familii pot primi bani pentru fertilizare in vitro
12:09
Timișoara devine scena unei confruntări politice. USR Timiș a publicat pe Facebook un mesaj în care acuză Consiliul Județean că a permis scriitorului și politicianului Mihail Neamțu să își lanseze cartea „comunistă” chiar în Sala Revoluției.
„Este o palmă pe obrazul fiecărui timișorean și un gest de ostilitate la adresa libertăților și drepturilor câștigate cu sânge.”
„Cine a dat voie promotorilor Rusiei, ai morții și ai autoritarismului, să batjocorească Timișoara și să o folosească drept resursă pentru propaganda malefică a lui Putin?”
„Timișoara nu va tolera niciodată ca trădătorii acestei țări, vânduți pentru bani și favoruri dinspre Est, să folosească emblema orașului pentru a-și legitima politicile criminale și antinaționale.”
Surse foto: Facebook USR Timiș
