Polițist antidrog, reținut într-un dosar DIICOT de trafic de DROGURI. 20 de persoane au ajuns în arest

Bianca Dogaru
29 sept. 2025, 19:45, Actualitate
Un polițist care ar fi trebuit să lupte cu traficanții de droguri a ajuns să lucreze pentru ei. Este vorba despre un agent al Serviciului Antidrog din București, în vârstă de 57 de ani, acuzat că a oferit informații secrete unei rețele de criminalitate organizată, au transmis luni procurorii DIICOT.

În același dosar, 20 de persoane au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Gruparea, formată din aproximativ 30 de membri, ar fi fost constituită în aprilie 2024 în Sectorul 5 din Capitală, de doi bărbați înrudiți și de polițistul reținut. Ulterior, la nucleul inițial s-au alăturat alte două grupuri, sub coordonarea unui lider de 55 de ani, care ar fi condus întreaga structură piramidală.

Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi încasat sume importante de bani pentru a divulga liderului și altor membri ai grupării detalii din anchetele DIICOT. Printre informațiile transmise se numărau date despre acțiuni de amploare pregătite de procurori, tacticile și procedeele de investigație folosite, precum și dosarele penale care îi vizau direct pe traficanți.

În weekend, anchetatorii au făcut 43 de percheziții în București, Ilfov și Olt. Rezultatul: aproape 2 kilograme de droguri de mare risc, 1.000 de comprimate opioide, obiecte cu urme de substanțe interzise, o armă neletală, trei mașini de lux și aproximativ 60.000 de euro, toate puse sub sechestru.

În total, 50 de persoane au fost duse la audieri, iar cercetările continuă pentru trafic de droguri de risc și mare risc, dar și pentru favorizarea unui grup infracțional organizat.

Surse foto: Profimedia

