UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital

Uniunea Europeană se pregătește să sancționeze Google cu o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro într-o investigație privind concurența digitală. Măsura ar putea deveni una dintre cele mai dure aplicate până acum în baza noilor reguli europene pentru marile platforme tehnologice.

Presiunea asupra marilor companii de tehnologie continuă să crească în Europa, iar Google ar putea deveni următorul gigant digital care primește o sancțiune de proporții în cadrul unui dosar privind concurența digitală.

Potrivit publicației germane Handelsblatt, care citează surse din cadrul Comisiei Europene, autoritățile de la Bruxelles pregătesc o amendă de sute de milioane de euro împotriva companiei americane, în cadrul unei investigații antitrust aflate într-un stadiu avansat.

Conform informațiilor publicate și preluate de Reuters, decizia este aproape finalizată și ar putea fi anunțată înainte de vacanța de vară a instituțiilor europene.

Ancheta vizează favorizarea propriilor servicii

Investigația a fost lansată oficial în martie 2025 și urmărește să stabilească dacă Google și-a avantajat propriile servicii în rezultatele afișate de motorul său de căutare, afectând astfel concurența pe piața digitală.

Cazul este analizat în baza legislației Digital Markets Act (DMA), noul set de reguli adoptat de Uniunea Europeană pentru limitarea influenței marilor platforme online și pentru asigurarea unei competiții echitabile.

Dacă informațiile se confirmă, aceasta ar putea deveni cea mai mare sancțiune aplicată până acum în baza DMA.

La începutul lunii mai, Comisia Europeană anunțase că oferă companiei mai mult timp pentru a răspunde preocupărilor autorităților, după ce o propunere anterioară transmisă de gigantul tehnologic a fost considerată insuficientă.

