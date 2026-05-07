Peste noapte, traficul Gândul, publicație aflată până anul trecut în primele 10 site-uri de știri din România, adesea pe locurile fruntașe, a fost prăbușit. De la peste jumătate de milion de vizitatori unici zilnic, Gândul abia mai reușește să sară de 100.000 de unici.

De pe primele locuri în clasament, publicația a ajuns pe locurile 20-30, în funcție de interesele giganților tech. Când nu ne este suspendată abuziv pagina de Facebook, cu peste 1 milion de utilizatori, ne sunt blocate subiectele de către Google. În top 10 cele mai citite site-uri de presă, nu mai este, astăzi, nicio publicație critică la adresa puterii.

Dezvăluirile Gândul despre personajele zilei, răsfățate de ONG-uri, fact-chekeri și rețele de influență digitală, sunt complet ignorate de motorul de căutare. Bolojan și USR sunt subiecte tabu pentru Google. Perspectiva critică Gândul nu există. Sunt preluate doar articole laudative sau benigne ale unor publicații cunoscute în spațiul public ca fiind prietene cu puterea.

Traficul de pe site-ul Gândul a fost prăbușit de către Google când a început criza politică. Cea mai vocală publicație critică la adresa Guvernului Bolojan, redusă la tăcere

Site-ul Gândul a fost prăbușit de către Google odată ce a început criza politică. Pe 20 aprilie 2026, PSD anunță retragerea sprijinului politic pentru premierul Bolojan și începe criza. 21 aprilie este ultima zi în care Gândul a înregistrat un trafic de aproape 400.000 de vizitatori unici, o obișnuință pentru site-ul nostru.

Schema nu este complicată: Google decide – nu este clar pentru nimeni pe ce criterii – ce știri să afișeze „mai sus” în platformele sale de News. Așa ajung unele articole să facă sute de mii de vizualizări, iar altele deloc.

Culmea, într-o țară în care 80% din populație, conform tuturor sondajelor, este nemulțumită de clasa politică din România și de guvernare, cele mai citite articole de presă sunt cele favorabile partidelor și guvernului, iar cele critice la adresa puterii abia fac câteva zeci de mii de vizualizări, niciodată din Google ca sursă.

Situația s-a acutizat în perioada Guvernului Bolojan. Gândul a făcut o analiză a propriilor articole de forță la adresa Puterii din România, în special care vizau derapaje ale premierului Ilie Bolojan, ale USR sau ale Oanei Gheorghiu.

Deși au devenit virale pe alte rețele sociale, pe Whatsapp, au fost preluate în mii de forme pe televiziuni și pe alte platforme, Google nu „a luat” niciuna dintre aceste anchete sau știri în exclusivitate în feed-urile sale. A preluat și promovat, în schimb, articole laudative despre aceste persoane, așa cum vom demonstra mai jos.

În top 10 site-uri de presă din România nu mai este nicio publicație critică la adresa Puterii

Odată ce Gândul a fost eliminat din top 10 site-uri după numărul de utilizatori, în acest moment nicio publicație critică la adresa guvernului sau Puterii nu mai este în clasament. Au rămas numai publicații online care preiau narativele guvernului, fără să le pună la îndoială.

Narativele politice din România, cel puțin pe partea de vizualizări ale articolelor, sunt controlate de două publicații prietenoase cu guvernul.

Cele mai citite articole din presa din online aparțin publicației Digi24.ro, care, nu mai este niciun secret, nici pentru piața media, nici pentru consumatori, este cel puțin amabilă cu puterea sau cel puțin cu o parte a ei.

Luăm ca exemplu numai luna aprilie. Pe locul 6 în topul celor mai citite articole de pe site-ul Digi24 se află un articol de promovare a unei inițiative USR. Materialul a adunat, în total, peste 243 de miii de vizualizări și 227 de mii de utilizatori unici. Sursele de trafic nu sunt publice, dar, din experiența oricărui publisher, Google este principala sursă în mod cert. Subiectele politice amabile ale publicației dau tonul abordărilor politice în on-line-ul românesc.

Și exemplele continuă.

Tot ce e critic la adresa lui Bolojan, USR sau a personajelor care compun o parte a puterii nu este preluat de Google. De pildă, articole critice din Gândul, la adresa acelorași personaje, susținute de documente, dezvăluiri, mărturii sau evidențe au fost ignorate complet de Google.

Într-o investigație amplă în care Gândul a cooptat un specialist în social media, ziarul a arătat că mesajele premierului Bolojan sunt potențate artificial în mediul online pentru a crea aparența unei susțineri. Susținere care, de altfel, la mitingurile de stradă nu s-a văzut.

Materialul – amplu dezbătut în emisiunile televizate și rostogolit de utilizatori pe Facebook și pe Whatsapp – a adunat sub 15.000 de vizualizări. De altfel, așa cum știe orice publisher din România, aceasta este piața de consum media online: fără Google, extrem de greu trece un articol de 15.000 de vizualizări. Materialul a fost complet refuzat de gigantul tech.

Experimentul Gândul: Am scris un articol laudativ!

Gândul a făcut și un experiment. A publicat un articol „de promovare” la adresa Oanei Gheorghiu, vicepremier al Guvernului Bolojan, acum demis. Articolul nu a prezentat aproape niciun interes pe site, nu a fost dezbătut în emisiunile televizate, nu a suscitat reacții ulterioare, așa cum trebuie să facă orice material bun de presă.

Surpriză, însă, a fost foarte rapid preluat și promovat de Google. Pe site, articolul a adunat 800 de vizualizări. Din Google, 20.000.

Și lista continuă. Prezentăm mai jos o selecție de materiale critice marca Gândul, numai din ultima lună, care au fost interzise de Google și au ca surse de trafic site-ul și Facebook în principal, unde au făcut valuri. (Investigația continuă după seria de titluri)

Google în sine are numai păreri bune despre Ilie Bolojan sau Oana Gheorghiu

Gândul a întrebat Gemini, AI-ul Google, ce părere are despre Oana Gheorghiu sau Ilie Bolojan. Ca și cum nu ar exista investigațiile și dovezile la adresa lor, Gemini a dat verdictul și a ignorat orice controversă.

Google îl critică pe Ilie Bolojan lăudându-l.

Traficul de pe site a fost prăbușit pe măsură ce s-a întețit lupta politică. Expunerea Gândul a scăzut drastic

Traficul de pe site-ul Gândul a fost prăbușit de către Google mai ales după ce guvernul Bolojan a început să scârțâie. Cel mai vocal critic la adresa guvernului a fost redus la tăcere de către Google și platforma a încercat să facă irelevante investigațiile noastre, în ciuda dovezilor pe care le-am adus prin documente, fotografii și mărturii.

Studiu de caz Diana Buzoianu – traficul s-a prăbușit după ce Buzoianu a acuzat „Fake News”. Gândul a demontat minciuna ministrei, dar traficul a rămas jos

Pe data de 2 mai 2026, Gândul a publicat un articol de presă care viza angajări la Apele Române.

În jurul orei 12:00, Diana Buzoianu acuză direct Gândul de Fake News pe Facebook. Imediat, traficul de pe site-ul Gândul a fost prăbușit, în urma minciunii Dianei Buzoianu și a raportărilor false de Fake News.

Google a dat dreptate instant unui partid și nu unui organ de presă și nu a luat în considerare documentele care probau cele scrise de Gândul, ca atare traficul a rămas în continuare prăbușit.

Nici nu mai contează că ministra USR mințea, așa cum am demonstrat încă o dată, cu documente, traficul a rămas tot jos.

În urma articolelor și investigațiilor incomode Gândul, publicația a fost împinsă din fruntea clasamentului până în zona locurilor 20-30, la mâna marilor platforme.

Anchetele Gândul despre personaje protejate de ONG-uri, fact-checkeri și rețele de influență digitală sunt practic îngropate de motorul de căutare Google. Critica la adresa lui Bolojan și USR este tratată ca un subiect interzis, în timp ce Google promovează articole cuminți, favorabile sau neutre, din publicații apropiate puterii.

Nu este niciun secret pentru presa online din România că principala sursă de trafic este Google Discover, platformă pe care se află, în funcție de zi, 6-8 milioane de utilizatori români. Google are o poziție dominantă pe piață, iar, prin accesul arbitrar la platforma pe care o operează, limitează în mod drastic dreptul fundamental la libera exprimare și, facilitând accesul unor publicații și altora nu, încalcă legislația românească și europeană în materie de concurență.

