După cinci ani, Alexandra a dat Marea Britanie pe viața modestă de la țară: „Nu se moare de foame!” Cu ce se ocupă acum

03 oct. 2025, 22:52, Actualitate
sursa foto: Facebook

După cinci ani petrecuți în străinătate, Alexandra Stamate a ales să se întoarcă în România, alături de soțul ei, Sorin, și de cei cinci copii ai lor. Originară din Galați, aceasta s-a stabilit cu familia în localitatea Apold, județul Mureș, dedicându-se agriculturii.

Alexandra are studii în Medicină, dar nu a practicat niciodată, dezamăgită fiind de sistemul de sănătate. Vreme de cinci ani, ea a locuit în Anglia, iar în perioada creșterii copiilor și-a aprofundat cunoștințele în agronomie și marketing, pregătind întoarcerea în țară.

Astăzi, ea crește animale și cultivă legume, pe care le vinde comunității. De altfel, familia sa nu depinde de surse de hrană din supermarket, ci tot ce consumă provine chiar din propria fermă și grădină.

„Am început cu o văcuță și cu două căprițe, cu niște găini și acum ne apropiem de vreo 60 de găini. Avem mult, mult mai multe capre, avem și câteva oi de care. Încet, încet ne ridicăm, suntem auto-suficienți, ajutăm din ce în ce mai multă lume din jurul nostru cu un trai mai bun, cu sănătate”, a spus ea într-un videoclip pe Facebook.

Într-o altă postare care a devenit virală, ea a ținut să sublinieze avantajele traiului simplu, de la țară.

„La țară nu se moare de foame. Știți de ce? Pentru aici, fiecare zi începe cu muncă și se termină cu rodul ei. Aici, în grădini cresc legume pe care le pui tu cu mâna ta. În ogradă cântă cocoșul dimineața, iar găinile îți dau ouă proaspete. Laptele de la vacă sau de la capră nu are termen de valabilitate de 6 luni, ci miroase a viață, a proaspăt, a sănătate. La țară, poate nu avem vitrine pline de bunătăți scumpe, dar avem beciurile cu borcane, cămările cu dulceață și murături, și hambarele cu grâu și porumb. Poate nu ne îmbrăcăm mereu după ultima modă, dar avem mâini harnice și mese îmbelșugate…

La oraș, depinzi de rafturile unui supermarket. La sat, depinzi de munca și dragul tău. Și asta îți libertate. Nu luxul aduce siguranța. Ci simplitatea și pământul. Iar aici, la țară, știm avem tot ce ne trebuie”, a precizat ea în mesajul care a adunat mai bine de 5.000 de aprecieri și sute de comentarii.

