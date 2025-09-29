Marea Britanie ar urma să impună condiții mai STRICTE pentru imigranții care doresc să obțină reședință permanentă

Marea Britanie va lua în considerare înăsprirea regulilor privind modul în care migranții se pot stabili permanent în țară, obligându-i pe solicitanți să își dovedească valoarea pentru societate.

Anunțul urmează să fie făcut în cursul zilei de luni de către ministrul de Interne Shabana Mahmood, informează Reuters. Planul este cel mai recent efort guvernamental de a stăvili popularitatea crescândă a partidului populist Reform UK, care a obținut tot mai mult capital politic din dezbaterea privind combaterea imigrației și a forțat Partidul Laburist al premierului Keir Starmer să își înăsprească politicile în materie de migrație.

Majoritatea migranților pot solicita în prezent un „permis de ședere nelimitat” după cinci ani de ședere în Marea Britanie, un statut care le oferă dreptul de a locui permanent în țară.

În primul său discurs la conferința Partidului Laburist în calitate de ministru de Interne, care va avea loc luni, Mahmood va spune că Guvernul are în vedere efectuarea unor schimbări, astfel încât oamenii să se califice pentru acest statut doar dacă plătesc contribuții la asigurări sociale, au un cazier judiciar curat și nu solicită beneficii sociale din partea statului, au aflat jurnaliștii britanici.

Imigrația, un subiect important în Marea Britanie

Guvernul are în vedere să permită persoanelor să se califice pentru acest statut doar dacă vorbesc limba engleză la un nivel ridicat și au un istoric de voluntariat în comunitățile lor, va anunța Mahmood, conform unor extrase din discursul său publicate de Partidul Laburist. O consultare cu privire la aceste propuneri va fi lansată la sfârșitul acestui an, urmează să anunțe ministrul.

Reform UK, partidul anti-imigrație al lui Nigel Farage, care este lider în sondajele de opinie, a anunțat săptămâna trecută că are în vedere eliminarea „permisului de ședere nelimitat” și înlocuirea acestuia cu o viză de muncă pe cinci ani care poate fi, ulterior, reînnoită.

Premierul Keir Starmer a acuzat duminică Reform UK că plănuiește să implementeze o „politică rasistă” de deportări în masă care ar „sfâșia această țară”. Imigrația a fost mult timp una dintre cele mai importante probleme pentru alegătorii din Marea Britanie. Controlul numărului de sosiri a fost un factor cheie în votul din 2016 pentru ieșirea din Uniunea Europeană, însă sosirile nete au atins niveluri record după ce Marea Britanie a părăsit Blocul comunitar, mai transmite sursa citată.

Sursa foto: Profimedia