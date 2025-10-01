Prima pagină » Știri externe » Noi dispute între Marea Britanie și APPLE /Guvernul de la Londra vrea acces la datele stocate ale cetățenilor

Noi dispute între Marea Britanie și APPLE /Guvernul de la Londra vrea acces la datele stocate ale cetățenilor

02 oct. 2025, 00:01, Știri externe
Noi dispute între Marea Britanie și APPLE /Guvernul de la Londra vrea acces la datele stocate ale cetățenilor

Guvernul Marii Britanii a reluat, miercuri, disputele cu grupul tehnologic american Apple, cerând din nou acces la datele clienților britanici, deși acțiunile au fost criticate inclusiv de președintele SUA, Donald Trump.

Ministerul britanic de Interne a cerut, anterior, acces general la Sistemul Avansat de Protecție a Datelor (ADP), ceea ce a generat dispute cu Președinția SUA.

Acum, conform publicațiilor Financial Times și The Guardian, Guvernul de la Londra a cerut din nou acces la datele utilizatorilor britanici stocate în sisteme de tip cloud de compania Apple.

Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Londra a refuzat să confirme direct informațiile, dar a sugerat că ordinul de acces la date există, invocând rațiuni de securitate.

”Nu putem confirma sau infirma existența unor astfel de ordine. Dar vom lua mereu măsurile necesare la nivel intern pentru a proteja cetățenii britanici”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Apple a limitat deja serviciul de stocare criptată în Marea Britanie

În februarie, compania tehnologică americană Apple a aplicat măsura fără precedent de a retrage instrumentul de securitate de cel mai înalt nivel acordat până acum clienților din Marea Britanie, după ce Guvernul de la Londra a cerut acces la datele utilizatorilor. Acțiunea din februarie s-a referit inițial la noii utilizatori, urmând să fie implementată etapizat pentru clienții existenți.

Tulsi Gabbard, directorul Comunității serviciilor secrete din SUA, a declarat în august că Marea Britanie renunțase la ideea accesului la datele clienților din SUA. Președintele Donald Trump a catalogat cererea autorităților britanice ca fiind o acțiune ”specifică doar Chinei”.

Compania Apple s-a declarat ”extrem de dezamăgită” că, din cauza acțiunilor autorităților britanice, nu mai poate oferi acces la Sistemul Avansat de Protecție a Datelor (ADP), subliniind că nu va accepta niciodată vizualizarea datelor clienților.

“Apple menține angajamentul oferirii celui mai înalt nivel de securitate și are speranța că va putea face din nou acest lucru în Marea Britanie”, a subliniat compania.

În ianuarie, oficiali din cadrul serviciilor de securitate din Marea Britanie au cerut companiei tehnologice americane Apple să permită accesul la conținutul de date stocat în serverele cloud de utilizatorii din întreaga lume. Ordinul secret al Guvernului britanic solicita acces general la materialele criptate, nu doar asistență pentru verificarea unui anumit cont, ceea ce nu are precedent în marile democrații.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026”

VIDEO Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”

Citește și

VIDEO Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”
21:58
Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”
EXTERNE Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini, ca REPRESALII pentru inițiativele europenilor
21:34
Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini, ca REPRESALII pentru inițiativele europenilor
VIDEO Trei membri HAMAS care planificau atentate au fost arestați în Berlin /Un incident de securitate a avut loc și în München
21:11
Trei membri HAMAS care planificau atentate au fost arestați în Berlin /Un incident de securitate a avut loc și în München
EXTERNE Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026”
20:54
Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026”
EXTERNE Germania: Numeroase incidente cu DRONE care survolează instalații militare sau infrastructură critică
20:22
Germania: Numeroase incidente cu DRONE care survolează instalații militare sau infrastructură critică
EXTERNE Vizita lui Robert Fico la summitul de la Copenhaga, unde participă și Nicușor Dan, anulată în ultimul moment. Problemele de sănătate de după tentativa de asasinat s-ar fi ÎNRĂUTĂȚIT
19:12
Vizita lui Robert Fico la summitul de la Copenhaga, unde participă și Nicușor Dan, anulată în ultimul moment. Problemele de sănătate de după tentativa de asasinat s-ar fi ÎNRĂUTĂȚIT
Mediafax
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii
Mediafax
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Povestea livratorului român care muncește și 14 ore pentru a strânge bani pentru iubita sa. Aceasta trăiește cu dureri mari în fiecare zi după un teribil accident: „Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Un celebru avocat confirmă: Nu există niciun dosar, nici acuzații penale
Evz.ro
Grota Miresei din Slănic, locul blestemat unde o fată s-a aruncat în gol, din dragoste, în ziua nunții
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice
ACTUALITATE Rușii au lovit CERNOBÎL. Ucraina la un pas de o nouă catastrofă UMANITARĂ
23:33
Rușii au lovit CERNOBÎL. Ucraina la un pas de o nouă catastrofă UMANITARĂ
VIDEO Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc
23:32
Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm”
23:30
Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm”
ACTUALITATE Ministrul Energiei recunoaște: plătim cel mai scump curent din Europa. Și vindem cel mai ieftin. Megawatt-ul ne costă 2500 de lei și îl dăm Ucrainei cu 1 leu
22:43
Ministrul Energiei recunoaște: plătim cel mai scump curent din Europa. Și vindem cel mai ieftin. Megawatt-ul ne costă 2500 de lei și îl dăm Ucrainei cu 1 leu
ACTUALITATE A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase
22:37
A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL merge mai departe, Europa va fi slăbită, la fel și Rusia. Trump s-a retras din această poveste”
22:35
Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL merge mai departe, Europa va fi slăbită, la fel și Rusia. Trump s-a retras din această poveste”