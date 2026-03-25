După slujba de Buna Vestire, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj pentru mamele tinere din România

Patriarhul Daniel a vorbit, la finalul slujbei de Buna Vestire, despre importanța nașterii și a înfierii copiilor, pe care le-a numit „un dar pentru eternitate”. Șeful BOR a explicat că fiecare copil care primește o educație bazată pe credință are șansa unei vieți spirituale înalte.

Patriarhul Daniel a participat la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită la Paraclisul istoric ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală, potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române. Acesta a menționat că prețuiește în mod deosebit părinții care dau naștere sau care aleg să adopte copii. Discursul a pus accent pe ajutorarea mamelor tinere și a familiilor aflate în dificultate.

„În mod deosebit, în această zi a Bunei Vestiri, noi preţuim mult binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toate familiile, şi mai ales pentru familiile care dau naştere copiilor sau înfiază, adoptă copii/ (…) Orice copil care se naşte poate ajunge un sfânt, dacă este crescut în credinţă şi iubeşte pe Dumnezeu şi pe aproapele. Prin urmare, darul naşterii unui copil este un dar pentru eternitate”, a spus Patriarhul.

Mesajul Patriarhului anunță și ediția din 2026 a „Marșului pentru Viață”, eveniment programat pentru sâmbăta aceasta în România și Republica Moldova. Tema din acest an, „Solidaritate pentru amândoi”, vizează atât sprijinirea mamei, cât și a copilului nenăscut.

„De mai mulţi ani, în România se organizează, în luna martie, o lună de rugăciune şi de sfătuire pentru a proteja viaţa copiilor, iar în mod deosebit se organizează Marşul pentru Viaţă, care anul acesta, 2026, va avea loc în ziua de 28 martie. (…) Prin această activitate se încurajează naşterea copiilor, ajutorarea familiilor şi a tinerelor fete care poartă sarcină, ajutorarea tuturor celor care iubesc viaţa ca dar al lui Dumnezeu, deoarece omul care se naşte pe pământ devine nu numai cetăţean al patriei pământeşti, ci, dacă trăieşte o viaţă în sfinţenie potrivit voii lui Dumnezeu, poate ajunge şi cetăţean al Raiului, al Împărăţiei Cerurilor, mai precis”, a mai spus Preafericirea Sa.

