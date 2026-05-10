Ion Cristoiu: Prin Planul în 10 puncte, AUR se aliază cu PNL-USR în Bătălia pentru Reformarea instituțiilor publice

Publicistul Ion Cristoiu
În Pastila sa de duminică, gazetarul Ion Cristoiu spune că, prin Planul în 10 puncte, AUR se aliază cu PNL-USR în Bătălia pentru Reformarea instituțiilor publice.

„S-a dat publicității în această dimineață de duminică planul AUR în 10 puncte privind reducerea cheltuielilor administrative și reformarea instituțiilor publice. Prezintă acest plan în 10 puncte, citez: „Un stat mai eficient: reducerea cu 1% din PIB, în următorii 4 ani, a cheltuielilor administrative; reducerea Guvernului la 10 ministere și 50 de secretari de stat; comasarea sau desființarea agențiilor și autorităților până la un număr total de 20; un Parlament format din 300 de parlamentari, ca un semnal și model pentru toate instituțiile statului; reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere din instituțiile publice.” Planul în 10 puncte.

Anunțul din această dimineață reprezintă, după mine, un eveniment politic deosebit. Dumneavoastră veți spune: „Păi, în ce constă acest eveniment politic deosebit, câtă vreme e o declarație, un plan al unui partid?” Poate că în alte vremuri nu ar fi fost decât un eveniment politic, dar nu unul deosebit în condițiile prezente.

Este un eveniment politic deosebit pentru că, unu: AUR a prezentat acest plan ca fiind un plan de guvernare a României. Deci, prin aceasta, partidul se înscrie în competiția pentru preluarea guvernării, competiție în care sunt înscrise deja PSD și alianța PNL-USR. Este limpede că vom avea un guvern minoritar, iar acest guvern minoritar poate fi condus și de AUR, în condițiile acestui plan.

Doi: de Ziua Independenței, Ilie Bolojan, în numele alianței sau cuplului PNL-USR, a reiterat nevoia de reformare a instituțiilor României, având drept criteriu, printre altele, reducerea cheltuielilor bugetare și a cheltuielilor administrației publice. Iată că, în mod concomitent, AUR prezintă un plan de reformă și reducere a cheltuielilor publice. Deci AUR concurează cuplul PNL-USR în ceea ce se numește reformă.

Trei: alianța PNL-USR s-a format în jurul credinței în nevoia de reformă în România, de reducere a cheltuielilor publice și, în consecință, vechiul criteriu de până acum, impus de Nicușor Dan — partide prooccidentale versus partide neoccidentale — s-a spulberat și i-a luat locul criteriul partide reformiste versus partide nereformiste. Partid nereformist este considerat PSD. Iată însă că AUR se înscrie în categoria partidelor reformiste. Deci oricând poate să facă alianță cu PNL și USR, nicidecum cu PSD, după noul criteriu.

Patru sau cinci, nu mai țin minte: acțiunea, operațiunea declanșată de Ilie Bolojan are la bază cercetări sociologice menite să dovedească faptul că românii au nevoie și cer reformă. Românii nu mai consideră relevantă împărțirea pro-occidental, anti-occidental, extremist și alte asemenea etichete, ci consideră reforma drept esențială. Deci AUR și-a dat seama, sau știe și el, partidul știe și el această realitate și s-a înscris repede în această competiție.

Nu în ultimul rând, AUR dovedește prin această inițiativă — dacă vom vedea că inițiativă dovedește și PNL-USR — și ne întrebăm unde este inițiativa PSD. Ea nu există.

PSD este paralizat, nu face absolut nimic, nici măcar nu răspunde la atacuri, așa cum arăta Dana Budeanu într-o intervenție video. De ce? Pentru că PSD așteaptă ca Nicușor Dan să-și îndeplinească promisiunea de a convinge PNL și USR să se întoarcă în coaliția pro-occidentală.”, afirmă Ion Cristoiu

