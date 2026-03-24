Guvernul ar urma să adopte marţi o Ordonanță de Urgență prin care declară stare de criză pe piața carburanților

Guvernul pregătește adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care va declanșa stare de criză pe piața carburanților. Această decizie are ca scop protejarea populației și a economiei în fața scumpirilor excesive. Documentul, publicat recent de Ministerul Energiei, introduce reguli stricte pentru companiile care produc sau vând benzină și motorină, iar aceste măsuri vor fi valabile inițial pentru o perioada de șase luni.

Una dintre cele mai importante schimbări se referă la prețul de la pompă. Guvernul va plafona adaosul comercial, adică profitul pe care firmele îl adaugă peste costurile de producție sau de import. Acest profit nu va putea depăși jumătate din media ultimului an. Prin această măsură, autoritățile vor să oprească specula și să prevină creșterile nejustificate de preț. În plus, statul va avea puterea să stabilească prețuri maxime, pe care nicio benzinărie nu va avea voie să le depășească.

O altă regulă nouă vizează exporturile. Companiile petroliere nu vor mai putea să vândă benzină și motorină în afara țării după bunul plac. Orice export va avea nevoie de aprobarea specială a Ministerului Energiei și a Ministerului Economiei. De asemenea, pentru a menține un flux constant de combustibil pe piață, producătorii vor avea voie să pună mai puțin biocarburant în benzină, după ce pragul minim s-a redus de la 8% la 2%.

”Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă pentru a prevenii creşteri nejustificate a preţurilor la aceste produse”, se arată în document.

Decizia vine în urma unei ședințe de urgență convocate de premierul Ilie Bolojan, la care au participat miniștrii Energiei, Finanțelor și Economiei. Dacă situația de criză se va prelungi, Guvernul are posibilitatea să extindă aceste măsuri de protecție la fiecare trei luni. În cazul în care piața se stabilizează mai repede, restricțiile pot fi ridicate înainte de termenul de șase luni prin hotărâre de guvern.

AUTORUL RECOMANDĂ: