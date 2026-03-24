Guvernul ar urma să adopte marţi o Ordonanță de Urgență prin care declară stare de criză pe piața carburanților

Bianca Dogaru
Guvernul pregătește adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care va declanșa stare de criză pe piața carburanților. Această decizie are ca scop protejarea populației și a economiei în fața scumpirilor excesive. Documentul, publicat recent de Ministerul Energiei, introduce reguli stricte pentru companiile care produc sau vând benzină și motorină, iar aceste măsuri vor fi valabile inițial pentru o perioada de șase luni. 

Una dintre cele mai importante schimbări se referă la prețul de la pompă. Guvernul va plafona adaosul comercial, adică profitul pe care firmele îl adaugă peste costurile de producție sau de import. Acest profit nu va putea depăși jumătate din media ultimului an. Prin această măsură, autoritățile vor să oprească specula și să prevină creșterile nejustificate de preț. În plus, statul va avea puterea să stabilească prețuri maxime, pe care nicio benzinărie nu va avea voie să le depășească.

O altă regulă nouă vizează exporturile. Companiile petroliere nu vor mai putea să vândă benzină și motorină în afara țării după bunul plac. Orice export va avea nevoie de aprobarea specială a Ministerului Energiei și a Ministerului Economiei. De asemenea, pentru a menține un flux constant de combustibil pe piață, producătorii vor avea voie să pună mai puțin biocarburant în benzină, după ce pragul minim s-a redus de la 8% la 2%.

”Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă pentru a prevenii creşteri nejustificate a preţurilor la aceste produse”, se arată în document.

Decizia vine în urma unei ședințe de urgență convocate de premierul Ilie Bolojan, la care au participat miniștrii Energiei, Finanțelor și Economiei. Dacă situația de criză se va prelungi, Guvernul are posibilitatea să extindă aceste măsuri de protecție la fiecare trei luni. În cazul în care piața se stabilizează mai repede, restricțiile pot fi ridicate înainte de termenul de șase luni prin hotărâre de guvern.

Vezi documentul integral AICI

 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce iarba este verde?
