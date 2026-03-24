Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 

Premierul Ilie Bolojan a declarat la B1 TV că adoptarea ordonanței privind gestionarea prețurilor la carburanți, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a fost  amânată de Consiliul Economic și Social (CES).

Ilie Bolojan a specificat că miercuri 24 martie vor avea loc discuții pe tema ordonanței în consiliu tripartit cu patronatele, iar o decizie din partea CES va fi dată, cel mai probabil, spre orele amiezii.

„Pe fondul discuțiilor legate de prețul carburanților am pregăti un proiect de ordonanță. Azi CES-ul a amânat pronunțarea unei decizii, solicitându-ne o întâlnire în consiliu tripartit cu patronatele. Mâine la ora 11:00 va fi consiliul. Mâine după-amiază  vom putea adopta acest act normativ”, a declarat Bolojan.

Ce implică OUG care propune declararea situației de criză pe piața petrolului

Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului prin care se propune declararea situației de criză pe piața petrolului și luarea unor măsuri de protecție privind prețul carburanților nu a fost avizat de Consiliul Economic și Social. Instituția a motivat că lipsesc avizele din partea vicepremierului Marian Neacşu şi a Ministerului Justiţiei.

Potrivit documentului, adaosul comercial pentru benzină și motorină va fi limitat la 50% din media anului trecut. De asemenea, exporturile de carburanți vor fi limitate în perioada următoare și în plus vor fi monitorizate mult mai atent prețurile de la pompă.

Se reduce de asemenea cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final de la pompă. Măsurile de protecție ar urma să se aplice pe o perioadă de 6 luni, dar pot fi prelungite succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”
19:13
Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”
REACȚIE Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
16:18
Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
ULTIMA ORĂ Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă
15:48
Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă
ULTIMA ORĂ Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
15:14
Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
CONTROVERSĂ Stenograme incendiare din ședința PNL. Motreanu, numărul 2 din partid: „PSD e un partid mort.” Ce au mai spus liderii liberali
15:09
Stenograme incendiare din ședința PNL. Motreanu, numărul 2 din partid: „PSD e un partid mort.” Ce au mai spus liderii liberali
PROIECT DE LEGE Nou aviz negativ la Legea Prostituţiei. Proiectul iniţiat de liberalul Ion Iordache are deja cinci comisii împotrivă
14:46
Nou aviz negativ la Legea Prostituţiei. Proiectul iniţiat de liberalul Ion Iordache are deja cinci comisii împotrivă
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Militar rus devenit colaborator al ucrainenilor. Informațiile furnizate au facilitat lovituri asupra propriului regiment
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
BANI Bărbat dezamăgit de recompensă după ce a returnat proprietarului cecuri de zeci de mii euro, găsite pe o bancă: „Nu am făcut asta pentru bani, dar…”
21:33
Bărbat dezamăgit de recompensă după ce a returnat proprietarului cecuri de zeci de mii euro, găsite pe o bancă: „Nu am făcut asta pentru bani, dar…”
ACTUALITATE Veverițele sunt otrăvite de viciile oamenilor. Ce gunoaie irezistibile au descoperit năstrușnicele rozătoare
21:31
Veverițele sunt otrăvite de viciile oamenilor. Ce gunoaie irezistibile au descoperit năstrușnicele rozătoare
FLASH NEWS Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, la summitul Melaniei Trump. „În plin război, Ucraina a înființat un Centrul de Excelență în IA”
21:09
Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, la summitul Melaniei Trump. „În plin război, Ucraina a înființat un Centrul de Excelență în IA”
ACUZAȚII Doi tineri din Botoșani au fost prinși de jandarmi după ce au furat creme dintr-o farmacie. Nu erau la prima faptă
20:52
Doi tineri din Botoșani au fost prinși de jandarmi după ce au furat creme dintr-o farmacie. Nu erau la prima faptă
ULTIMA ORĂ Trump face declarația serii: Iranul a fost de acord să nu dezvolte niciodată arme nucleare
20:43
Trump face declarația serii: Iranul a fost de acord să nu dezvolte niciodată arme nucleare
ALEGERI S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
20:34
S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul

