Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 

Premierul Ilie Bolojan a declarat la B1 TV că adoptarea ordonanței privind gestionarea prețurilor la carburanți, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a fost amânată de Consiliul Economic și Social (CES).

Ilie Bolojan a specificat că miercuri 24 martie vor avea loc discuții pe tema ordonanței în consiliu tripartit cu patronatele, iar o decizie din partea CES va fi dată, cel mai probabil, spre orele amiezii.

„Pe fondul discuțiilor legate de prețul carburanților am pregăti un proiect de ordonanță. Azi CES-ul a amânat pronunțarea unei decizii, solicitându-ne o întâlnire în consiliu tripartit cu patronatele. Mâine la ora 11:00 va fi consiliul. Mâine după-amiază vom putea adopta acest act normativ”, a declarat Bolojan.

Ce implică OUG care propune declararea situației de criză pe piața petrolului

Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului prin care se propune declararea situației de criză pe piața petrolului și luarea unor măsuri de protecție privind prețul carburanților nu a fost avizat de Consiliul Economic și Social. Instituția a motivat că lipsesc avizele din partea vicepremierului Marian Neacşu şi a Ministerului Justiţiei.

Potrivit documentului, adaosul comercial pentru benzină și motorină va fi limitat la 50% din media anului trecut. De asemenea, exporturile de carburanți vor fi limitate în perioada următoare și în plus vor fi monitorizate mult mai atent prețurile de la pompă.

Se reduce de asemenea cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final de la pompă. Măsurile de protecție ar urma să se aplice pe o perioadă de 6 luni, dar pot fi prelungite succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: