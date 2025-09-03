Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România

La data de 7 septembrie 2025, cerul va fi martorul unei eclipse totale de Lună, cunoscută și ca „Luna Sângerie”. Acest fenomen poate fi urmărit direct și în țara noastră, oferind un spectacol vizual și un moment unic pentru pasionații de astronomie.

Astfel, în seara zilei de 7 septembrie 2025 va avea loc a doua (și ultima) eclipsă totală de Lună din acest an, un eveniment ce va oferi priveliștea impresionantă a unei „luni sângerii”, roșii, pe cer.

O eclipsă totală de Lună are loc atunci când Pământul se află între Luna plină și Soare, Luna intrând în umbra planetei noastre.

Chiar și așa, în loc să dispară în întuneric, Luna umbrită va deveni roșie. Asta se datorează unui fenomen denumit „împrăștierea Rayleigh”, notează The Wired.

Lumina solară vizibilă, cu toate că pare albă, este, de fapt, alcătuită din lumini de diferite culori, care au lungimi de undă diferite, iar acestea intercaționează în mod diferit cu atmosfera Pământului atunci când trec prin ea.

În timpul unei eclipse lunare, lungimile de undă mai scurte ale luminii vizibile, spre capătul albastru al spectrului vizibil, se împrăștie spre exterior, departe de regiunea umbrită de Pământ.

Însă cele cu lungimi de undă mai lungi, spre partea roșie a spectrului, sunt, în schimb, îndoite spre interior și proiectate în regiunea umbrită și pe suprafața lunii.

Prima eclipsă lunară din acest an, în martie, a fost cel mai vizibilă din Statele Unite, însă, din păcate, dacă te afli în Europa, vei rata ocazia de a vedea Luna sângerie în direct, de data aceasta.

Astfel, faza de totalitate a eclipsei din septembrie, când Luna se află în umbra Pământului și va apărea într-o culoare de roșu intens, va putea fi văzută în Asia, Africa Centrală și de Est și Australia.

Faza de totalitate va începe la ora 17:30 UTC pe 7 septembrie (ora 20.30 în București, n. red.), momentul de eclipsă maximă urmând să aibă loc circa 40 de minute mai târziu, la ora 18:11 UTC, iar totalitatea se va încheia încă 40 de minute mai târziu.

Înainte și după totalitate, Luna va fi parțial eclipsată, devenind mai întâi mai mult, apoi mai puțin umbrită.

Eclipsa va fi vizibilă și în România, chiar de la începutul serii, marcând astfel prima eclipsă totală de Lună observabilă în țară, din ultimii șase ani.

De precizat este că, următoarea eclipsă totală vizibilă din România va avea loc pe 31 decembrie 2028.

Autorul recomandă:

Zodia care își găsește sufletul pereche în septembrie 2025. Eclipsa de Lună Plină în Pești din 7 septembrie îi deschide un nou capitol sentimental

Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci