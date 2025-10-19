Prima pagină » Actualitate » Edilul din Sinaia a anunţat că se întoarce la primărie. Vlad Oprea: „Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie”

Luiza Dobrescu
19 oct. 2025, 13:36, Actualitate
Acuzat de DNA pentru mai multe fapte de corupţie, primarul din Sinaia a anunţat pe pagina sa de facebook că revine la primărie, de luni. 

Vlad Oprea a avut interdicţie să-şi exercite funcţia, sau să se apropie de sediul primăriei şi chiar a fost şi arestat preventiv, pentru mai multe fapte de corupţie, printre care şi aceea că a încălcat condiţiile controlului judiciar şi ar fi încercat să influenţeze deciyiile din primărie prin intermediul viceprimarului, care i-a preluat atribuţiile.

”Dragi prieteni, de luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia. Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna și distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetență. Adevărul e simplu, orașul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității sau au doar interese personale”, anunţă Vlad Oprea, pe facebook.

La finalul lunii ianuarie, primarul din Sinaia a fost plasat în control judiciar de către instanţă, în urma mai multor acuzaţii pe care i le-au adus procurorii DNA: luare de mită în formă continuată, efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția, trafic de influență în formă continuată, fals în declarațiile de avere, în formă continuată,  abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,  folosirea influenței ori autorității de către o persoane care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii de bani pentru sine ori pentru altul, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor și executarea fără autorizație legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizațiilor emise a lucrărilor de construire sau de desființare a unor imobile situate în orașul Sinaia.

Vlad Oprea a fost plasat în arest la domiciliu/Primarul din Sinaia este acuzat că a încălcat controlul judiciar

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, rămâne în AREST preventiv încă 30 de zile

Tribunalul București se pronunță azi asupra solicitării DNA de arestare preventivă a primarului din Sinaia, Vlad Oprea, acuzat pentru corupție

