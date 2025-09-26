Prima pagină » Actualitate » ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan

26 sept. 2025, 09:30, Actualitate
În aceste zile în care scumpirile sunt la tot pasul, de la energie la alimente, economisirea banilor în facturi a devenit o practică obișnuită în multe gospodării din România. Mulți au renunțat sau au diminuat frecvența folosirii anumitor aparate electrocasnice care sunt consumatori de energie, însă puțini știu că  un aparat indispensabil în gospodării, poate deveni un adevărat „vampir energetic”. Într-un singur minut, consumul său ajunge cât al 475 de becuri economice aprinse simultan.

Într-o perioadă în care costurile energiei electrice sunt în creștere, specialiștii atrag atenția asupra electrocasnicelor care pot ridica semnificativ factura de electricitate. Printre acestea, aspiratorul ocupă un loc fruntaș, având un consum mult mai mare decât ne-am imagina.

Un aspirator clasic consumă aproximativ 1.900 de wați pe oră. Practic, într-un singur minut de funcționare, acesta folosește aceeași cantitate de energie cât ar consuma 475 de becuri economice de 4 wați aprinse simultan. Comparativ cu alte aparate, un aspirator folosit timp de o oră poate ajunge să consume cât un alt electrocasnic în patru ore de funcționare continuă, potrivit CSID.ro.

Deși modelele tradiționale sunt printre cele mai mari consumatoare de energie, tehnologia a adus alternative mai eficiente. Aspiratoarele din clasa A sau AAA reduc considerabil consumul, păstrând însă performanța de curățare.

Tot mai populare sunt aspiratoarele robot, care utilizează de aproximativ 15 ori mai puțină energie decât modelele clasice. Acestea se încarcă rapid, consumă doar cât este necesar și se dovedesc prietenoase cu factura la electricitate.

Pe lângă aspirator, și alte electrocasnice contribuie la facturi ridicate la electricitate: aerul condiționat, frigiderul, mașina de spălat, cuptorul cu microunde și televizorul. Toate sunt esențiale, dar pot genera un consum major dacă nu sunt utilizate eficient.

Cum să reduci consumul și să economisești bani

Prin alegerea unor electrocasnice moderne și utilizarea lor eficientă, gospodăriile pot reduce semnificativ cheltuielile lunare la electricitate.

Dacă vrei să scazi facturile la energie, specialiștii recomandă, în primul rând, alegerea electrocasnicelor din clasa A/AAA sau robotizate.

  • Folosește aparatele rațional: nu lăsa aspiratorul să funcționeze mai mult decât este necesar.
  • Înlocuiește modelele vechi: frigiderele și mașinile de spălat vechi pot consuma mult peste standardele actuale.
  • Întreține electrocasnicele: filtrele curate și verificările periodice reduc consumul.
  • Consultă etichetele energetice: acestea indică nivelul de eficiență al fiecărui aparat.

