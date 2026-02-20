Emisia B1 TV a fost reluată după cinci ore. Anunțul făcut de jurnalista Ioana Constantin

După ce postul B1 TV s-a confruntat cu probleme ale emisiei, fiind întreruptă, iată că aceasta a fost reluată după cinci ore.

Astfel, emisia postului B1 TV a revenit la ora 15:18 minute, fiind reluată cu jurnalista Ioana Constantin care a şi prezentat scuze pentru problemele tehnice. „Echipa B1 TV îşi cere scuze pentru defecţiunile tehnice din ultimele ore. Vom merge mai departe cu programe simplificate”, a spus jurnalista, potrivit Pagina de Media.

Amintim că, azi, postul B1 TV s-a confruntat cu probleme ale emisiei. Defecțiunile au apărut la ora 10:14, pe tronsonul prezentat de jurnalista Aneta Sîngeorzan.

La câteva momente, în locul emisiei din studio, pe post, au apărut imagini de pe o cameră de supraveghere din centru Bucureștiului.

