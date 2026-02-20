Prima pagină » Actualitate » Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”

Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”

20 feb. 2026, 15:49, Actualitate
Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
sursa foto: Facebook/Daniel Baluta

Daniel Băluță, președintele PSD București, a reacționat pe Facebook după ce conduerea Societăţii de Transport Public Bucureşti (STB) a propus un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară a companiei și reducerea datoriilor de 1,6 miliarde de lei.

Acesta spune că „salută” decizia conducerii STB de a reduce aceste cheltuieli și de a porni un proces de redresare financiară a companiei.

„În calitate de președinte al PSD București, salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile și de a porni un proces real de redresare financiară a companiei.

Prin astfel de măsuri reușim, în primul rând, să protejăm persoanele cu venituri reduse pentru care traiul de zi cu zi este din ce în ce mai greu de suportat, și să menținem un tarif cât mai mic pentru transportul public”, a spus Daniel Băluță pe Facebook.

Tot Daniel Băluță afirmă că va continua să se implice ca aceeași abordare să se aplice „și la nivelul Primăriei Capitalei și al direcțiilor din subordine, unde reducerea cheltuielilor lunare de personal de la 15 milioane de euro la 5 milioane este o necesitate”.

„Sumele astfel economisite pot fi redirecționate și investite corect în măsuri menite să ducă la dezvoltarea orașului, la stimularea mediului antreprenorial și la crearea de locuri de muncă bine plătite pentru oameni”, conchide președintele PSD București.

Printre măsurile luate de STB figurează reducerea cu minimum 30% a funcţiilor de conducere şi la jumătate a numărului de directori, reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru personalul de conducere şi TESA, fără să afecteze transportul, stoparea angajărilor şi sistarea promovărilor, plecări voluntare şi reorganizare, actualizarea tarifelor şi reanalizarea politicii de gratuităţi, precum şi eşalonarea datoriilor.

