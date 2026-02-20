Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby”

Donald Trump i-a greşit funcţia lui Nicuşor Dan, iar acesta din urmă s-a simţit dator să-i întoarcă şi el gestul şi să-i greşească numele secretarului de stat. Din nou.

Aflat în conferinţa de presă, de după participarea la Consiliul de Pace de la Washington şi la invitaţia preşedintelui SUA, alături de alţi lideri de stat, preşedintele României a fost întrebat de ziarişti ce a vorbit cu Trump, în cele câteva secunde în care s-au intersectat.

Se pare că Nicuşor Dan nu-i nimereşte deloc numele corect aceluiaşi Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

În iunie 2025, Nicuşor Dan a schimbat doar câteva cuvinte de politeţe cu Donald Trump, dar cu „domnu’ Rubi” a fost ceva de neuitat, aşa cum l-a mai botezat cândva pe secretarul de stat al SUA.

„Cu domnul RUBI a fost puţin mai.., spune Nicuşor Dan. Puteţi să detaliaţi cu dl Rubio?, insistă jurnaliştii, râzând de confuzia preşedintelui A urmărit alegerile din România şi ne-a felicitat cum s-au terminat”, spunea Nicuşor Dan, zâmbind, în iunie 2025, după ce a realizat că i-a greşit numele secretarului de stat, Marco Rubio, în conferinţa de după Summitul NATO.

Şi vizita preşedintelui României la Consiliul de Pace de la Washington a fost o adevărată aventură pentru Nicuşor Dan, numit de Trump „premierul României” şi căruia i-a oferit în dar o şapcă roşie pe care liderul de stat român s-a aşezat odată ce şi-a ocupat locul la masa observatorilor.

În februarie 2026, Nicuşor Dan mai face o încercare şi ratează iar. Nici de data aceasta nu-i nimereşte numele corect aceluiaşi Marco Rubio. Acum i-a greşit prenumele.

„Am vorbit cu Marc Rubio…Am vorbit cu multă lume”, mai spune preşedintele convins că de data aceasta i-a nimerit numele corect al secretarului de stat, în conferinţă de după Consiliul Păcii.

