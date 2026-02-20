Prima pagină » Economic » Germania a activat evoluția companiilor private din zona euro. Producătorii au avut cel mai mare profit din 2022

Ruxandra Radulescu
20 feb. 2026, 17:12, Economic
Activitatea firmelor și companiilor private din zona euro au înregistrat o evoluție neașteptată, după ce producătorii au înregistrat cea mai bună performanță în 2022, în contextul unei creșteri în Germania, transmite Financial Times, citat de Ziarul Financiar.

Indicele compozit al managerilor de achiziţii (PMI) calculat de S&P Global a urcat la 51,9 în februarie, de la 51,3 în luna precedentă, și s-a menținut peste pragul de 50 care separă expansiunea de contracţie. Previziunile analiștilor au fost ceva mai modeste, cu o creștere de maxim 51,5.

Germania își menține statutul de țara cu cea mai dezvoltată economie din Uniunea Europeană și a reprezentat principalul motor din sectorul manufacturier. Economia din Germania revine pe un trend ascendent, pentru prima dată în peste trei ani şi jumătate, pe măsură ce guvernul majorează cheltuielile pentru apărare şi infrastructură.

Și Franța și-a îmbunătățit indicatorul economic, însă acesta se află sub pragul de 50.

„Poate fi prematur, dar acesta ar putea fi punctul de cotitură pentru sectorul manufacturier”, a declarat Cyrus de la Rubia, economist la Hamburg Commercial Bank, într-un comunicat de vineri. Industria este „pe o bază mai stabilă şi ar putea contribui la creşterea economică generală în acest an, în loc să o frâneze”.

Economia Europei evoluează, însă nu avut vârfuri spectaculoase, însă în urma tarifelor comerciale impus de Donald Trump. Creşterea economică din acest an, estimată la puţin peste 1%, ar urma să fie susţinută de expansiunea cheltuielilor din Germania, în timp ce dobânzile scăzute şi stabile au ridicat încrederea consumatorilor la cel mai înalt nivel de la finalul lui 2024.

