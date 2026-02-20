Gafa președintelui Donald Trump în care l-a numit „premier”, dar și când a fost îndepărtat de agenți de lângă președintele american nu au fost singurele momente stânjenitoare pentru președintele Nicușor Dan. Imediat după ce a fost invitat să-și înceapă discursul, președintele României a fost de „negăsit” în sală de către operatorii video.

Președintele României a avut parte de un nou moment stânjenitor, după gafa lui Donald Trump din cadrul discursului susținut în Consilului pentru Pace. Imediat după prezentarea oficială, în momentul în care urma să-și înceapă discursul, operatorii camerelor video, responsabili cu focalizarea automată a imaginii pe vorbitorii invitați, nu l-au reperat pe Nicușor Dan în sală. Conform imaginilor transmise de la Consiliul pentru Pace, au trecut zeci de secunde de la invitația de a vorbi până când operatorii l-au identificat într-un sfârșit pe președintele României.

Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan

Un alt moment stânjenitor pentru președintele României a fost cel în care Donald Trump a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți la eveniment. Președintele Statelor Unite i-a adresat câteva cuvinte și lui Nicușor Dan, pe care l-a numit însă, premierul României. Mai mult decât atât, pe imaginile de la finalul evenimentului, președintele României a fost surprins cum se îndreaptă spre liderul de la Casa Albă. Nicușor Dan i-a strâns mâna și a încercat să inițieze o discuție, dar a fost oprit de un bărbat care asigura spațiul din jurul președintelui SUA. Acesta a pus mâna pe președintele României, suficient încât să revină la poziția inițială.

„Prim-ministrul Dan din România. Sunt un popor minunat. Mulți dintre voi vin să ne ajute aici în America. Sunt oameni de bază. Sunteți oameni absolut fantastici”, a declarat Donald Trump despre președintele Nicușor Dan și România.

Nicușor Dan a reprezentat România, în calitate de observator și a susținut un scurt discurs pe tema cooperării internaționale și a sprijinului umanitar pentru Gaza și regiune în fața lui Donald Trump și a altor lideri mondiali prezenți la Consiliul pentru Pace.

