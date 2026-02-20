Prima pagină » Actualitate » Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul

Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul

20 feb. 2026, 16:41, Actualitate
Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul

Gafa președintelui Donald Trump în care l-a numit „premier”, dar și când a fost îndepărtat de agenți de lângă președintele american  nu au fost singurele momente stânjenitoare pentru președintele Nicușor Dan. Imediat după ce a fost invitat să-și înceapă discursul, președintele României a fost de „negăsit” în sală de către operatorii video.

Președintele României a avut parte de un nou moment stânjenitor, după gafa lui Donald Trump din cadrul discursului susținut în Consilului pentru Pace. Imediat după prezentarea oficială, în momentul în care urma să-și înceapă discursul, operatorii camerelor video, responsabili cu focalizarea automată a imaginii pe vorbitorii invitați, nu l-au reperat pe Nicușor Dan în sală. Conform imaginilor transmise de la Consiliul pentru Pace, au trecut zeci de secunde de la invitația de a vorbi până când operatorii l-au identificat într-un sfârșit pe președintele României.

Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan

Un alt moment stânjenitor pentru președintele României a fost cel în care Donald Trump a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți la eveniment. Președintele Statelor Unite i-a adresat câteva cuvinte și lui Nicușor Dan, pe care l-a numit însă, premierul României. Mai mult decât atât, pe imaginile de la finalul evenimentului, președintele României a fost surprins cum se îndreaptă spre liderul de la Casa Albă. Nicușor Dan i-a strâns mâna și a încercat să inițieze o discuție, dar a fost oprit de un bărbat care asigura spațiul din jurul președintelui SUA. Acesta a pus mâna pe președintele României, suficient încât să revină la poziția inițială.

„Prim-ministrul Dan din România. Sunt un popor minunat. Mulți dintre voi vin să ne ajute aici în America. Sunt oameni de bază. Sunteți oameni absolut fantastici”, a declarat Donald Trump despre președintele Nicușor Dan și România.

Nicușor Dan a reprezentat România, în calitate de observator și a susținut un scurt discurs pe tema cooperării internaționale și a sprijinului umanitar pentru Gaza și regiune în fața lui Donald Trump și a altor lideri mondiali prezenți la Consiliul pentru Pace.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
15:49
Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
INEDIT ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro
15:48
ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro
FLASH NEWS Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby”
15:32
Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby”
AUTO Capcană în trafic pentru șoferi. Greșeala care aduce o amendă de până la 4.000 de lei
15:09
Capcană în trafic pentru șoferi. Greșeala care aduce o amendă de până la 4.000 de lei
ISTORIE 20 februarie sau ziua în care democrația din România a murit pentru mai bine de 50 de ani
15:07
20 februarie sau ziua în care democrația din România a murit pentru mai bine de 50 de ani
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Eucaliptul curcubeu: arborele cu scoarță multicoloră care pare pictat manual
CONTROVERSĂ Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
16:36
Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
RELIGIE Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui
16:18
Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui
MILITAR Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
16:14
Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
ECONOMIE Imperiul Dedeman se extinde. După preluarea Carrefour, frații Pavăl vizează acum o piață majoră din Europa
15:29
Imperiul Dedeman se extinde. După preluarea Carrefour, frații Pavăl vizează acum o piață majoră din Europa
CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
CONTROVERSĂ ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
14:49
ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”

Cele mai noi

Trimite acest link pe