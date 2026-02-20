Prima pagină » Actualitate » ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro

20 feb. 2026, 15:48, Actualitate
Două imobile din comuna Grajuri, Iași, au fost scoase la licitație de ANAF. Acestea au fost confiscate de la proprietar într-un dosar penal. Licitația va avea loc pe 12 martie, iar prețul de pornire este 297.040 lei, respectiv 166.960 lei, relatează Adevărul.

Cea mai mare casă pe care ANAF vrea să o valorifice prin licitație are o suprafață totală de 258,82 mp, cu suprafața construită la sol de 147 mp. A fost construită în 2001, pe două niveluri (parter și etaj), casa este din zidărie, nu are certificat de performanță energetică și este situată pe un teren de 1.000 de mp, luat în concesiune de la primărie, se arată în anunț.

A doua casă se vinde pe strada Palatelor are o suprafață totală de 190 mp, cu amprenta la sol de 95 mp, este din zidărie și este, de asemenea, construită cu parter și un etaj – fără acte de construire, fără certificat de performanță energetică și pe un teren concesionat de la primăria Grajduri. Prețul de pornire a licitației 166.960 lei (exclusiv TVA).

În luna martie se organizează deja a patra licitație pentru aceste clădiri. Pentru a participa la licitație, ofertanții trebuie să depună cu cel puțin o zi înainte de data licitației mai multe documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare și o declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

