3.000 lei pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează

20 feb. 2026, 16:53, Actualitate
Sute de mii de români lucrează în Germania și plătesc lunar contribuții la sistemul public de sănătate, iar acum au primit o veste care le poate aduce un plus important la venitul anual. În anumite condiții, o parte din banii virați către casa de asigurări de sănătate (Krankenkasse) pot fi recuperați sub formă de rambursare, iar suma poate ajunge până la 600 de euro pe an.

Mai multe case de asigurări legale din Germania returnează o parte din contribuții membrilor lor, dar există o condiție clară: pe parcursul unui an calendaristic complet nu trebuie să fie utilizate servicii medicale decontate de asigurare.

Cei care îndeplinesc această cerință pot primi o rambursare de până la 600 de euro, fără a fi obligați să plătească în avans sume suplimentare, așa cum se întâmplă în cazul tarifelor cu franșiză, potrivit publicației ziarulromanesc.de.

„Un an fără servicii medicale decontate”, condiția principală

Regula de bază este simplă: timp de 12 luni nu trebuie utilizate consultații medicale, medicamente pe bază de rețetă sau servicii spitalicești suportate de casa de asigurări. Sunt exceptate în mod expres controalele preventive (de exemplu, screening-uri oncologice) și vaccinările, care pot fi efectuate fără pierderea dreptului la restituire.

Pentru beneficiarii de Bürgergeld, există un aspect foarte important: suma returnată este considerată o prestație cu destinație specială pentru stimularea responsabilității în materie de sănătate și nu este luată în calcul la stabilirea ajutorului social.

Rambursarea rămâne integral la beneficiar, același principiu fiind aplicat și altor prestații sociale.

Nu toate casele de asigurări legale din Germania oferă acest model. Printre exemplele menționate se numără:

  • BKK Scheufelen – restituire eșalonată;
  • DAK-Gesundheit – până la valoarea unei contribuții lunare;
  • Techniker Krankenkasse (TK) și IKK – oferă tarife similare, stabilite individual.

În multe cazuri este vorba despre așa-numite tarife opționale (Wahltarife), care presupun o perioadă minimă de angajament, de regulă de cel puțin un an.

Dacă asiguratul renunță înainte de termen sau utilizează servicii medicale decontate, dreptul la restituire se pierde, precizează Finanz.de.

Limitări importante

Restituirea vizează exclusiv partea de contribuție plătită de angajat, iar angajatorul nu primește înapoi partea sa. Totodată, suma este plafonată la nivelul contribuției lunare, ceea ce, în funcție de venit, poate însemna până la 600 de euro pe an.

În cazul angajaților cu program redus sau venituri mai mici, suma restituită va fi corespunzător mai mică.

Modelul de restituire reprezintă o oportunitate pentru asigurații sănătoși de a recupera bani fără riscuri suplimentare. Totuși, înainte de a opta pentru un astfel de tarif, este recomandată analizarea atentă a stării de sănătate și a condițiilor contractuale.

