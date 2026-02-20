Emisia postului B1 TV a fost întreruptă. Postul este blocat, iar pe ecran sunt difuzate imagini surprinse de o cameră de supraveghere din București

Postul B1 TV se confruntă cu probleme ale emisiei. Defecțiunile au apărut la ora 10:14, pe tronsonul prezentat de jurnalista Aneta Sîngeorzan.

La câteva momente, în locul emisiei din studio, pe post, au apărut imagini de pe o cameră de supraveghere din centru Capitalei.

Probleme la rețeaua informatică tehnică a postului de televiziune

Potrivit informațiilor furnizate de paginademedia, este vorba despre o problemă tehnică la rețeaua informatică tehnică a postului de televiziune.

La acest moment, B1 TV difuzează de mai bine de 40 de minute imagini de pe camera de supraveghere din Capitală.

