Ruxandra Radulescu
20 feb. 2026, 18:07, Știri externe
Donald Trump, ultimatum pentru Iran | Foto - Mediafax

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, 20 februarie, împotriva tarifelor impuse de președintele Donald Trump la produsele importate. Magistrații au votat 6 contra 3 pentru admiterea deciziei unei instanțe inferioare, potrivit căreia utilizarea de către Donald Trump a unei legi din 1977, pentru impunerea tarifelor, îi depășește atribuțiile, transmite Reuters.

Ce trei judecători care au votat pentru menținerea tarifelor lui Donald Trump sunt Brett Kavanaugh, Samuel Alito și Clarence Thomas.

Curtea Supremă a ajuns la această concluzie în urma unei contestații intentate de companiile americane afectate de tarife și 12 state americane, majoritatea guvernate de democrați.

Litigiul de la Curtea Supremă a constat în trei procese separate

Una dintre cele trei contestații a fost intentată de o companie de jucării deținută de o familie, Learning Resources, ce are aproximativ 500 de angajați.

Al doilea proces a fost intentat prin intermediul firmei de avocatură Liberty Justice Center, care reprezintă un grup de întreprinderi mici, inclusiv un distribuitor de vinuri numit V.O.S. Selections.

Al treilea caz a fost intentat de 12 state americane: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon și Vermont.

Cazul a ajuns la Curtea Supremă după ce instanțele inferioare au decis că Trump și-a depășit autoritatea prin impunerea tarifelor vamale în temeiul unei legi destinate utilizării exclusiv în situații de urgență națională.

Administrația Trump a făcut apel la cel mai înalt organism judiciar american după ce Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal și judecătorul districtual american Rudolph Contreras, cu sediul la Washington, au decis împotriva sa.

Care a fost motivația judecătorilor pentru a vota împotriva lui Trump

Hotărârea judecătorilor a fost redactată de președintele Curții Supreme, John Roberts.

Roberts a citat o hotărâre anterioară a Curții Supreme și a scris că „președintele trebuie „să solicite o autorizație clară din partea Congresului” pentru a-și justifica activitatea de a impune tarife”, și a adăugat: „Nu poate face asta”.

El a scris că, dacă Congresul ar fi intenționat să-i acorde lui Trump dreptul de a face apel la legea privind puterile economice internaționale în caz de urgență, pentru a impune tarife, ar fi făcut-o în mod expres – așa cum a făcut-o în mod constant în alte contexte”.

„Puterea de a „reglementa… importul” nu umple acest gol legislativ”, a scris Roberts în motivația Curții Supreme.

FOTO: Mediafax

